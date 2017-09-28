中国货币市场：资金面平稳非银机构融资近尾声，定向降准新表态影响不大

路透上海9月28日 - 中国央行周四重启逆回购操作，加之财政支出效果开始显现，银行间市场资金面较为平稳，存款类机构隔夜和跨月需求满足难度不算大；日前融资难的券商等非银机构，则因基本落实缺口而压力略缓，银行间和交易所回购价格均有所回落。 至于国务院最新提出的定向降准，交易员表示，这无疑可增加对未来流动性的乐观预期，但因具体实施方案等尚不明朗，对资金面几乎没有直接影响。 上海一银行交易员称，银行类机构目前压力尚可，“不行就先滚隔夜，月末过去应该没问题的，最后一天非银也不上班。” 对于定向降准，她认为，定向降准的新表态，利好未来流动性预期；只是时点和具体执行办法还不明确，即时影响不大。 国务院周三常务会议指出，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。 另外，随着十一长假的临近，不少非银机构跨月融资安排已近尾声，总体压力出现缓和迹象。银行间市场有机构报出6.5%左右的14天回购价格，较此前的8%-9%水平回落，上海交易所14天以内回购利率亦全线下行。 上海一券商交易员指出，“之前8%、9%的14天回购，都没法下手啊。现在是价格问题，不是有没有钱的事了。(马上放假)非银的都应该差不多结束了。” 因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。本周六(30日)银行间债市调休开市，但多数券商、基金等机构放假。 在暂停操作一天后，央行公开市场今日稍早进行了总额700亿元的逆回购操作，与当日到期量完全对冲。本周此前三日均为净回笼，规模分别为800亿、800亿和400亿。 根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9264 2.8970 +2.94 七天 2.9517 3.1177 -16.60 14天 3.7734 3.9685 -19.51 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.4900 6.9150 -42.50 七天 6.1050 6.6700 -56.50 14天 5.7100 6.3400 -63.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9500 2.8900 +6.00 七天 2.9300 3.4400 -51.00 14天 4.1500 4.8000 -65.00 Shibor 其中:隔夜 2.9170 2.8630 +5.40 七天 2.9675 2.9494 +1.81 三个月 4.3560 4.3565 -0.05 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)