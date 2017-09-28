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中国货币市场：资金面平稳非银机构融资近尾声，定向降准新表态影响不大
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2017年9月28日 / 凌晨3点47分 / 23 天前

中国货币市场：资金面平稳非银机构融资近尾声，定向降准新表态影响不大

2 分钟阅读

    路透上海9月28日 - 中国央行周四重启逆回购操作，加之财政支出效果开始显现，银行间市场资金面较为平稳，存款类机构隔夜和跨月需求满足难度不算大；日前融资难的券商等非银机构，则因基本落实缺口而压力略缓，银行间和交易所回购价格均有所回落。
    
    至于国务院最新提出的定向降准，交易员表示，这无疑可增加对未来流动性的乐观预期，但因具体实施方案等尚不明朗，对资金面几乎没有直接影响。
    
    上海一银行交易员称，银行类机构目前压力尚可，“不行就先滚隔夜，月末过去应该没问题的，最后一天非银也不上班。”
    
    对于定向降准，她认为，定向降准的新表态，利好未来流动性预期；只是时点和具体执行办法还不明确，即时影响不大。
    
    国务院周三常务会议指出，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。
    
    另外，随着十一长假的临近，不少非银机构跨月融资安排已近尾声，总体压力出现缓和迹象。银行间市场有机构报出6.5%左右的14天回购价格，较此前的8%-9%水平回落，上海交易所14天以内回购利率亦全线下行。
    
    上海一券商交易员指出，“之前8%、9%的14天回购，都没法下手啊。现在是价格问题，不是有没有钱的事了。(马上放假)非银的都应该差不多结束了。”
    
    因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。本周六(30日)银行间债市调休开市，但多数券商、基金等机构放假。
    
    在暂停操作一天后，央行公开市场今日稍早进行了总额700亿元的逆回购操作，与当日到期量完全对冲。本周此前三日均为净回笼，规模分别为800亿、800亿和400亿。

    根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:32              今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.9264    2.8970      +2.94
  七天                       2.9517    3.1177     -16.60
 14天                        3.7734    3.9685     -19.51
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   6.4900    6.9150     -42.50
  七天                       6.1050    6.6700     -56.50
  14天                       5.7100    6.3400     -63.00
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜                   2.9500    2.8900      +6.00
  七天                       2.9300    3.4400     -51.00
  14天                       4.1500    4.8000     -65.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.9170    2.8630      +5.40
 七天                        2.9675    2.9494      +1.81
 三个月                      4.3560    4.3565      -0.05
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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