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January 23, 2018 / 3:50 AM / in a day

中国货币市场：资金面延续宽松公开市场不再投放，等待定向降准落地

2 分钟阅读

    路透上海1月23日 - 中国银行间市场周二资金面仍较宽松，尤其是隔夜融出较多，加权
平均利率跌幅明显；公开市场亦仅对冲到期，未延续连续八日净投放。交易员称，1月税期
已过、普惠金融定向降准实施在即，且春节提现高峰未至，短期料资金面暂无虞。
    
    华南一银行交易员称，一早市场上出钱的就不少；缴税过后暂时没什么压力，加上定向
降准要实施了，不排除公开市场接下来要顺势回笼一点。
    
    她表示，接下来主要关注春节前资金需求及央行“临时降准”工具的启动情况，“1月(
跨月)应该没什么问题了，要看跨春节的资金价格后面会不会走高。”
    
    中国央行公开市场周二进行总额1,700亿元人民币逆回购操作，完全对冲当日到期量，
结束此前连续八日净投放；其中七天期800亿元，14天期800亿元，63天期100亿元。
  
    
    Shibor(上海银行间同业拆放利率)隔夜利率连续两日大跌，周二报2.6020
%，较上日大幅下跌16.90个bp。
    
    中国央行上周明确，有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于1月2
5日(本周四)全面实施。​​​​央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融
降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。
    
    央行去年底公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决
定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在
临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:32              今日(%  上日(%  变动(bp)
                             )       )       
 质押式回购加权平均利率                              
  其中:隔夜                  2.5721  2.7436    -17.15
      七天                   2.7966  2.9159    -11.93
      14天                   4.2085  4.1005    +10.80
 上海证交所质押式回购利率                            
  其中:隔夜                  3.6450  3.6800     -3.50
      七天                   3.8950  3.9100     -1.50
      14天                   4.1850  4.2900    -10.50
 回购定盘利率                                        
  其中:隔夜                  2.6000  2.7500    -15.00
      七天                   3.0000  3.3000    -30.00
      14天                   4.3000  4.3000      0.00
 Shibor                                              
  其中:隔夜                  2.6020  2.7710    -16.90
      七天                   2.8630  2.8890     -2.60
      三个月                 4.7163  4.7122     +0.41
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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