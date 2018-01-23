中国货币市场：资金面延续宽松公开市场不再投放，等待定向降准落地

路透上海1月23日 - 中国银行间市场周二资金面仍较宽松，尤其是隔夜融出较多，加权 平均利率跌幅明显；公开市场亦仅对冲到期，未延续连续八日净投放。交易员称，1月税期 已过、普惠金融定向降准实施在即，且春节提现高峰未至，短期料资金面暂无虞。 华南一银行交易员称，一早市场上出钱的就不少；缴税过后暂时没什么压力，加上定向 降准要实施了，不排除公开市场接下来要顺势回笼一点。 她表示，接下来主要关注春节前资金需求及央行“临时降准”工具的启动情况，“1月( 跨月)应该没什么问题了，要看跨春节的资金价格后面会不会走高。” 中国央行公开市场周二进行总额1,700亿元人民币逆回购操作，完全对冲当日到期量， 结束此前连续八日净投放；其中七天期800亿元，14天期800亿元，63天期100亿元。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)隔夜利率连续两日大跌，周二报2.6020 %，较上日大幅下跌16.90个bp。 中国央行上周明确，有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于1月2 5日(本周四)全面实施。​​​​央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融 降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。 央行去年底公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决 定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在 临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:32 今日(% 上日(% 变动(bp) ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5721 2.7436 -17.15 七天 2.7966 2.9159 -11.93 14天 4.2085 4.1005 +10.80 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6450 3.6800 -3.50 七天 3.8950 3.9100 -1.50 14天 4.1850 4.2900 -10.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.7500 -15.00 七天 3.0000 3.3000 -30.00 14天 4.3000 4.3000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6020 2.7710 -16.90 七天 2.8630 2.8890 -2.60 三个月 4.7163 4.7122 +0.41 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)