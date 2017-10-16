中国货币市场：资金面延续宽松隔夜供给充足，例行缴税临近但影响有限

路透北京10月16日 - 中国银行间资金面周一延续偏松格局，尤以隔夜供给充裕，不过 主要回购利率变动不大。交易员称，目前扰动因素较少，后续例行缴税影响料有限，且上周 央行超额续作MLF，今日大行融出较多；临近午盘七天期资金供给略有减少，但未改流动性 整体宽裕局面。 上海一券商交易员说，“今天还是松，特别是隔夜，大行出的也很利索，上周五做了那 么多MLF，而且这会影响因素也不多，这周资金不会有问题的。” 她并表示，例行缴税可能是短期扰动因素之一，但通常来看因10月非缴税大月，预计影 响有限；今日央行逆回购操作选择对冲到期，央行调节总量维稳资金面姿态未变。 北京一基金交易员还称，“到中午这会七天出的感觉没刚来那会多了，价格比那会也上 了一点，但这个应该是盘中的小波动，整个市场还是松的。” 中国央行稍早公告称，今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，与到期量完全对冲 。据路透统计，本周公开市场共有1,700亿元逆回购到期，其中今日到期200亿元；本周还将 有3,555亿元中期借贷便利(MLF)到期，其中周二(17日)1,280亿元，周三(18日)2,275亿元。 北京一银行交易员称，“今天国库现金也做了，明后天MLF应该不会续了，所以后面两 天估计会稍微有些收敛吧，但我们感觉（19大）会议期间没啥问题的。” 中国财政部今日上午进行的800亿元人民币三个月期国库现金定期存款招标，中标利率 为4.42%，较上次(8月24日)同期结果下降9个基点(bp)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5647 2.5442 +2.05 七天 2.8749 2.8238 +5.11 14天 3.6819 3.7488 -6.69 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7800 2.8800 +90.00 七天 3.9900 3.3200 +67.00 14天 4.2750 3.9100 +36.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5800 2.5700 +1.00 七天 3.1000 3.1000 +0.00 14天 3.7500 3.8000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.5940 2.6050 -1.10 七天 2.8480 2.8516 -0.36 三个月 4.3668 4.3599 +0.69 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)