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中国货币市场：资金面延续宽松隔夜供给充足，例行缴税临近但影响有限
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2017年10月16日 / 凌晨3点46分 / 9 天前

中国货币市场：资金面延续宽松隔夜供给充足，例行缴税临近但影响有限

3 分钟阅读

    路透北京10月16日 - 中国银行间资金面周一延续偏松格局，尤以隔夜供给充裕，不过
主要回购利率变动不大。交易员称，目前扰动因素较少，后续例行缴税影响料有限，且上周
央行超额续作MLF，今日大行融出较多；临近午盘七天期资金供给略有减少，但未改流动性
整体宽裕局面。
    
    上海一券商交易员说，“今天还是松，特别是隔夜，大行出的也很利索，上周五做了那
么多MLF，而且这会影响因素也不多，这周资金不会有问题的。”
    
    她并表示，例行缴税可能是短期扰动因素之一，但通常来看因10月非缴税大月，预计影
响有限；今日央行逆回购操作选择对冲到期，央行调节总量维稳资金面姿态未变。
    
    北京一基金交易员还称，“到中午这会七天出的感觉没刚来那会多了，价格比那会也上
了一点，但这个应该是盘中的小波动，整个市场还是松的。”
    
    中国央行稍早公告称，今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，与到期量完全对冲
。据路透统计，本周公开市场共有1,700亿元逆回购到期，其中今日到期200亿元；本周还将
有3,555亿元中期借贷便利(MLF)到期，其中周二(17日)1,280亿元，周三(18日)2,275亿元。
    
    北京一银行交易员称，“今天国库现金也做了，明后天MLF应该不会续了，所以后面两
天估计会稍微有些收敛吧，但我们感觉（19大）会议期间没啥问题的。”
   
    中国财政部今日上午进行的800亿元人民币三个月期国库现金定期存款招标，中标利率
为4.42%，较上次(8月24日)同期结果下降9个基点(bp)。
            
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:36                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5647     2.5442      +2.05
      七天                     2.8749     2.8238      +5.11
                                                  
      14天                     3.6819     3.7488      -6.69
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.7800     2.8800     +90.00
                                                  
      七天                     3.9900     3.3200     +67.00
                                                  
      14天                     4.2750     3.9100     +36.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5800     2.5700      +1.00
                                                  
      七天                     3.1000     3.1000      +0.00
                                                  
      14天                     3.7500     3.8000      -5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5940     2.6050      -1.10
                                                  
       七天                    2.8480     2.8516      -0.36
                                                  
       三个月                  4.3668     4.3599      +0.69
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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