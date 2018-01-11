中国货币市场：资金面延续收敛态势回购利率上升，缴税提升机构谨慎预期

路透北京1月11日 - 中国银行间市场周四资金面延续收敛态势，主要回购利率亦进一步上升。交易员称， 央行公开市场此前持续净回笼效应进一步显现，今日虽小幅净投放但帮助有限，不过机构反映抹平头寸亦有余 地，惟价格稍高。 他们并表示，预计月中缴税将对资金面带来扰动，且中国农历春节前银行备付需求增加，从而提升市场谨 慎预期。不过从央行推出临时准备金动用等机制来看，维稳姿态犹在，后续需关注央行公开市场操作情况。 华东一银行交易员说，“今天还是有点收敛的，或者相对来说更加平衡了吧，隔夜的DR（银行间回购利率 ）上了20来个bp（基点），全市场（上得）更多一点，不过也没到借不到钱的情况，毕竟缴税也没正式开始呢 。” 华北一券商交易员称，对非银机构来说，目前流动性仍属正常范畴，惟融入利率在抬升，主要还是在于央 行此前持续净回笼的效应进一步显现。 “我们大风大浪什么没见过，这种根本就不算紧，就是价格高了点，我觉得还是央行前期回笼的原因导致 ，今天（逆回购）投放的其实也只是毛毛雨。”他说。 中国央行稍早公告称，今日进行总额600亿元人民币逆回购操作，其中七天期和14天期各300亿元。据此计 算，单日将净投放300亿元。这也是三周来央行首次单日净投放。此前自去年12月22日至今年1月9日，央行连 续12个交易日暂停逆回购操作；昨日逆回购重启，但仅完全对冲到期。 北京一银行交易员表示，对于未来流动性的预期略感谨慎，因为接下来资金面扰动因素增多，包括例行缴 税、跨月以及春节备付需求等，不过央行提前筹划的姿态倒是对情绪有所平复。 “央行早早的就提出了那个准备金的安排，也是在给大家一个信号吧，肯定会有压力，但相信不会太大， ...近期的话还有看看MLF的续作情况了。”他说。 路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,825亿元，和1月24 日的1,070亿元。 央行此前公告称，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备 金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超 过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8274 2.6450 +18.24 七天 2.8899 2.8352 +5.47 14天 3.8524 3.6494 +20.30 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0400 2.3750 +66.50 七天 3.6000 3.1900 +41.00 14天 3.9200 3.6450 +27.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.6500 +20.00 七天 3.4900 3.0000 +49.00 14天 3.9000 3.6500 +25.00 Shibor 其中:隔夜 2.8320 2.6430 +18.90 七天 2.8320 2.7760 +5.60 三个月 4.6701 4.6607 +0.94 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)