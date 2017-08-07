中国货币市场：资金面暂趋平衡，公开市场净回笼规模渐增致谨慎

路透上海8月7日 - 中国银行间市场周一流动性稳中平衡，隔夜利率小涨。交易员表示，早间资金供给一度宽松，但央行公开市场净回笼规模略增，引发谨慎情绪，场内供给逐步有所收敛；不过机构整体轧平头寸难度不大，相较之下隔夜需求较旺盛，融出方则倾向融出七天和14天期品种。 “没上周五那么松了，OMO(公开市场操作)以后有稍稍趋紧的趋势，到现在还有一些小机构没有平头寸。”北京一银行交易员称，同时顺延至今日的例行缴准也抽走了一部分流动性。 他并指出，考虑到本周公开市场逆回购到期量较高，今日央行净回笼规模渐增，引发一定谨慎情绪。 央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,200亿元。据此计算，单日净回笼600亿元。据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期，其中今日到期量为3,100亿元。 “还好一早就借齐了，因为早上还是比较好借的，但是央行净回笼600亿后，画风就变了，”北京一券商交易员称，市场上出钱的都是七天和14天期品种，但是融入方需求还是集中在隔夜品种。 她并认为，资金太宽松央行适度回笼也在情理之中，说明资金总量还是不缺，现在央行一直坚守不紧不松的态度还是很明确的。 另据路透统计，下周二(15日)还将有2,875亿元的MLF（中期借贷便利）到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7300 2.6616 +6.84 七天 2.7647 2.7879 -2.32 14天 3.5360 3.6772 -14.12 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1800 2.9100 +27.00 七天 3.3900 3.2000 +19.00 14天 3.4700 3.3500 +12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7000 +5.00 七天 3.2000 3.1000 +10.00 14天 3.6000 3.6800 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.7360 2.7210 +1.50 七天 2.8650 2.8657 -0.07 三个月 4.2733 4.2724 +0.09 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)