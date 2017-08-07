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中国货币市场：资金面暂趋平衡，公开市场净回笼规模渐增致谨慎
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2017年8月7日 / 凌晨4点03分 / 6 天前

中国货币市场：资金面暂趋平衡，公开市场净回笼规模渐增致谨慎

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海8月7日 - 中国银行间市场周一流动性稳中平衡，隔夜利率小涨。交易员表示，早间资金供给一度宽松，但央行公开市场净回笼规模略增，引发谨慎情绪，场内供给逐步有所收敛；不过机构整体轧平头寸难度不大，相较之下隔夜需求较旺盛，融出方则倾向融出七天和14天期品种。    
         
    “没上周五那么松了，OMO(公开市场操作)以后有稍稍趋紧的趋势，到现在还有一些小机构没有平头寸。”北京一银行交易员称，同时顺延至今日的例行缴准也抽走了一部分流动性。
    
    他并指出，考虑到本周公开市场逆回购到期量较高，今日央行净回笼规模渐增，引发一定谨慎情绪。
             
    央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,200亿元。据此计算，单日净回笼600亿元。据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期，其中今日到期量为3,100亿元。
    
    “还好一早就借齐了，因为早上还是比较好借的，但是央行净回笼600亿后，画风就变了，”北京一券商交易员称，市场上出钱的都是七天和14天期品种，但是融入方需求还是集中在隔夜品种。
    
    她并认为，资金太宽松央行适度回笼也在情理之中，说明资金总量还是不缺，现在央行一直坚守不紧不松的态度还是很明确的。
    
    另据路透统计，下周二(15日)还将有2,875亿元的MLF（中期借贷便利）到期。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:51                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7300     2.6616      +6.84
      七天                     2.7647     2.7879      -2.32
                                                  
      14天                     3.5360     3.6772     -14.12
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.1800     2.9100     +27.00
                                                  
      七天                     3.3900     3.2000     +19.00
                                                  
      14天                     3.4700     3.3500     +12.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7500     2.7000      +5.00
                                                  
      七天                     3.2000     3.1000     +10.00
                                                  
      14天                     3.6000     3.6800      -8.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7360     2.7210      +1.50
                                                  
       七天                    2.8650     2.8657      -0.07
                                                  
       三个月                  4.2733     4.2724      +0.09
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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