中国货币市场：资金面略偏紧但下旬预期缓和，公开市场结束净投放

路透上海9月20日 - 中国银行间市场周三早盘资金面总体平稳，虽然仍略偏紧但好于前 日。交易员称，旬末时点有银行控制融出，不过整体而言资金供需压力较前日改善，下旬财 政投放料支撑季末资金面；央行公开市场亦顺势结束净投放，逆回购仅对冲到期。 上海一银行交易员称，整体来看资金面好些了，不过部分银行按旬控制流动性指标、限 制融出规模，因此也说不上到宽松的程度；早盘市场情绪还是比较谨慎，资金价格也基本没 有下跌。 华南一银行交易员表示，对下旬资金面还是预期偏乐观的，“缴税已经结束了，财政投 放应该不少的，跨季没太大问题吧；即使前几天紧的时候公开市场也是七天逆回购为主，说 明央行也判断前阵子的流动性紧张是短期的。” “(资金)比昨天好，只是早上还不算松，银行好多还是不动的；下午估计会松点，缴税 过了应该没压力了，”上海一保险交易员称。 “央行现在控制很精准，估计是看接下来差不多了就不投放了；不过季末非银价格未必 下很多，我们已经提前跨好季了，”北京一基金交易员称。 中国央行公开市场今日将进行总额300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期200亿元， 28天期100亿元，完全对冲当日到期量，结束此前连续四个交易日的单日净投放。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7820 2.8986 -11.66 七天 2.8820 2.9366 -5.46 14天 4.3178 4.4487 -13.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.5300 4.5300 0.00 七天 4.6050 4.6650 -6.00 14天 4.8250 4.9050 -8.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8800 -8.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.5000 4.6500 -15.00 Shibor 其中:隔夜 2.7900 2.8320 -4.20 七天 2.8690 2.8680 +0.10 三个月 4.3670 4.3638 +0.32 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)