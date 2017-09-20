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中国货币市场：资金面略偏紧但下旬预期缓和，公开市场结束净投放
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2017年9月20日 / 凌晨3点57分 / 1 个月内

中国货币市场：资金面略偏紧但下旬预期缓和，公开市场结束净投放

2 分钟阅读

    路透上海9月20日 - 中国银行间市场周三早盘资金面总体平稳，虽然仍略偏紧但好于前
日。交易员称，旬末时点有银行控制融出，不过整体而言资金供需压力较前日改善，下旬财
政投放料支撑季末资金面；央行公开市场亦顺势结束净投放，逆回购仅对冲到期。
    
    上海一银行交易员称，整体来看资金面好些了，不过部分银行按旬控制流动性指标、限
制融出规模，因此也说不上到宽松的程度；早盘市场情绪还是比较谨慎，资金价格也基本没
有下跌。
    
    华南一银行交易员表示，对下旬资金面还是预期偏乐观的，“缴税已经结束了，财政投
放应该不少的，跨季没太大问题吧；即使前几天紧的时候公开市场也是七天逆回购为主，说
明央行也判断前阵子的流动性紧张是短期的。”
   
    “(资金)比昨天好，只是早上还不算松，银行好多还是不动的；下午估计会松点，缴税
过了应该没压力了，”上海一保险交易员称。
    
    “央行现在控制很精准，估计是看接下来差不多了就不投放了；不过季末非银价格未必
下很多，我们已经提前跨好季了，”北京一基金交易员称。
    
    中国央行公开市场今日将进行总额300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期200亿元，
28天期100亿元，完全对冲当日到期量，结束此前连续四个交易日的单日净投放。
    
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间 11:38                   今日(%)    上日(%)   变动(bp)
                                                       
 质押式回购加权平均利率                                        
  其中:隔夜                          2.7820    2.8986    -11.66
      七天                           2.8820    2.9366     -5.46
      14天                           4.3178    4.4487    -13.09
 上海证交所质押式回购利率                                      
  其中:隔夜                          4.5300    4.5300      0.00
      七天                           4.6050    4.6650     -6.00
      14天                           4.8250    4.9050     -8.00
 回购定盘利率                                                  
  其中:隔夜                          2.8000    2.8800     -8.00
      七天                           3.4400    3.4400      0.00
      14天                           4.5000    4.6500    -15.00
 Shibor                                                        
  其中:隔夜                          2.7900    2.8320     -4.20
      七天                           2.8690    2.8680     +0.10
      三个月                         4.3670    4.3638     +0.32
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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