中国货币市场：资金面略收敛但仍属偏松格局,逆回购连12日暂停影响有限

路透上海7月10日 - 中国银行间市场周一资金面虽较上周略有收敛，但整体依旧偏松。 交易人士表示，逆回购连续12日暂停影响有限，机构隔夜和七天需求仍较为集中，而且轧平 头寸难度不大，市场关注本周MLF到期之际央行进一步动作。 “(资金)今天早晨挺松的，10来点的时候借的机构变多了，比上周稍稍紧些，但平头寸 还是没问题的。”北京一银行交易员表示。 她并指出，央行逆回购已经很久没有投放了，这周就看MLF会不会续了，毕竟接下来还 有缴税和中石化转债的扰动因素。 央行周一公告称，在对冲政府债券发行缴款和逆回购到期等因素后，目前银行体系流动 性处于适中水平，公开市场今日不开展操作。这是公开市场连续第12日暂停操作。不过央行 上周五对银行体系流动性的描述为“处于较高水平”，今日则转为“适中”。 北京一券商交易员表示，不清楚月底财政存款投放数量到底有多少，但是目前看基本加 权利率都能拆借到资金，机构流动性预期还算稳定，同时大多数都还预期MLF会续做，或者 至少逆回购也会出手投放，“都等着央妈继续救吧。” 据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7 月13日、7月18日和7月24日，其中周四（13日）到期量为1,795亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5255 2.4939 +3.16 七天 2.7048 2.7073 -0.25 14天 3.6000 3.6215 -2.15 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6900 2.4100 +28.00 七天 3.0650 2.8200 +24.50 14天 3.2700 3.2000 +7.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5400 2.5200 +2.00 七天 2.9500 2.8000 +15.00 14天 3.6000 3.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5490 2.5330 +1.60 七天 2.7840 2.7858 -0.18 三个月 4.3421 4.3607 -1.86 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)