中国货币市场：资金面略收敛，春节提现需求和央行持续净回笼效应所致

路透北京2月6日 - 中国银行间市场周二资金面盘初略显紧张，但随后供给涌出，整体亦较偏松。交易员称，春节长假前提现需求升温，且央行公开市场持续净回笼，部分抵消CRA（临时准备金动用安排）和定向降准投放的效果，流动性边际出现小幅收敛态势，不过仍无碍资金面总体宽松。 华南一券商交易员说，“开盘那会儿有点小紧张，后来钱又都出来了，不过感觉也没前几天那么的松了，毕竟央行持续回笼也有1万多亿了，而且快过年了大家提现需求也上来了，部分抵消了那个CRA和（定向）降准。” 为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”工具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限30天。央行上周一至周三在公开市场业务交易公告中提及，金融机构已有序动用CRA。 北京一基金交易员亦称，“毕竟CRA相当于2个点的降准，而且一般都会错开用，不会一次打满，所以资金总体上还是松的，只是央行一直不做逆回购的累积效应也在显现，体现在边际上（收敛）。” 对于跨春节资金，上述券商交易员表示，押信用债的跨春节21天资金利率已回到4%以上，但预计跨节资金面仍会在央行保驾护航下平稳运行，市场对此亦未有太大担忧。 中国央行周二公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金投放等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行公开市场连续第九个交易日暂停操作。据此计算，单日将净回笼800亿元人民币。 中国财政部和央行本周三（7日）还将进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，操作量1,200亿元，期限三个月（91天）。2月有一期1,200亿元的中央国库现金定存将到期，与此次招标规模等量，不过到期日为2月23日落在春节后。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5259 2.5182 +0.77 七天 2.6878 2.7192 -3.14 14天 3.9059 3.8717 +3.42 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0050 2.9100 +9.50 七天 3.1900 3.1500 +4.00 14天 4.0200 3.9250 +9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5400 2.5300 +1.00 七天 2.7500 2.7300 +2.00 14天 3.9000 3.9000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5390 2.5305 +0.85 七天 2.7706 2.7758 -0.52 三个月 4.7206 4.7258 -0.52 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)