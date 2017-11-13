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2017年11月13日 / 凌晨4点19分 / 2 天前

中国货币市场：资金面稳中偏紧，缴税前期公开市场净投放稍缓压力

2 分钟阅读

    路透上海11月13日 - 中国银行间市场周一资金面稳中偏紧。交易员称，缴税期来临之前市场谨慎心态难消，不过央行稍早公开市场操作超额对冲到期的逆回购和MLF，单日净投放逾800亿元人民币，稍缓和资金紧势，平头寸难度不大。
        
    “今天(资金面)还行吧，变化不大，毕竟公开市场还是(净)投放的；流动性总量应该还可以，紧张也是结构性的，”上海一银行交易员称。
    
    他认为，月中缴税走款集中于后半周，预计央行后几天还会小幅净投放。但考虑到11月并非缴税大月，资金面紧势的持续性应当有限。
   
    上海一险企交易员表示，资金价格还是偏贵，不过一早还是能平头寸。交易所隔夜回购利率目前都在4%以上，显示非银机构融资仍有压力。
    
    上海一基金交易员称，缴税未至资金面已经比较紧张，后几天不排除压力进一步加大，短期还是谨慎。
    
    中国央行公开市场周一进行总额1,800亿元逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期700亿元，63天期300亿元。据此计算，单日逆回购口径净投放1,500亿元；若考虑顺延至今日到期的665亿元MLF，全口径净投放则为835亿元。
    
    根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为11月15日(本周三)。 
     
    以下为主要货币市场利率报价:       
 北京时间 11:54                 今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                   ) 
 质押式回购加权平均利率                                   
  其中:隔夜                       2.7979   2.7379    +6.00
      七天                        2.8758   2.9438    -6.80
      14天                        4.0396   3.9336   +10.60
 上海证交所质押式回购利率                                 
  其中:隔夜                       4.3000   3.8250   +47.50
      七天                        4.3750   3.9150   +46.00
      14天                        4.3200   4.0500   +27.00
 回购定盘利率                                             
  其中:隔夜                       2.8300   2.7500    +8.00
      七天                        3.4400   3.4400     0.00
      14天                        4.2000   4.0000   +20.00
 Shibor                                                   
  其中:隔夜                       2.7870   2.7170    +7.00
      七天                        2.8592   2.8455    +1.37
      三个月                      4.5155   4.4747    +4.08
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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