中国货币市场：资金面稳中偏紧，缴税前期公开市场净投放稍缓压力

路透上海11月13日 - 中国银行间市场周一资金面稳中偏紧。交易员称，缴税期来临之前市场谨慎心态难消，不过央行稍早公开市场操作超额对冲到期的逆回购和MLF，单日净投放逾800亿元人民币，稍缓和资金紧势，平头寸难度不大。 “今天(资金面)还行吧，变化不大，毕竟公开市场还是(净)投放的；流动性总量应该还可以，紧张也是结构性的，”上海一银行交易员称。 他认为，月中缴税走款集中于后半周，预计央行后几天还会小幅净投放。但考虑到11月并非缴税大月，资金面紧势的持续性应当有限。 上海一险企交易员表示，资金价格还是偏贵，不过一早还是能平头寸。交易所隔夜回购利率目前都在4%以上，显示非银机构融资仍有压力。 上海一基金交易员称，缴税未至资金面已经比较紧张，后几天不排除压力进一步加大，短期还是谨慎。 中国央行公开市场周一进行总额1,800亿元逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期700亿元，63天期300亿元。据此计算，单日逆回购口径净投放1,500亿元；若考虑顺延至今日到期的665亿元MLF，全口径净投放则为835亿元。 根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为11月15日(本周三)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7979 2.7379 +6.00 七天 2.8758 2.9438 -6.80 14天 4.0396 3.9336 +10.60 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.3000 3.8250 +47.50 七天 4.3750 3.9150 +46.00 14天 4.3200 4.0500 +27.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8300 2.7500 +8.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.2000 4.0000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7870 2.7170 +7.00 七天 2.8592 2.8455 +1.37 三个月 4.5155 4.4747 +4.08 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)