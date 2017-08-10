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中国货币市场：资金面紧平衡延续，公开市场转净投放不改中性预期
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2017年8月10日 / 凌晨4点09分 / 4 天内

中国货币市场：资金面紧平衡延续，公开市场转净投放不改中性预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月10日 - 中国银行间市场周四早盘资金面维持紧平衡，公开市场本月来首现
单日净投放，但规模不大对市场影响有限。交易员称，央行操作微调仍符合不松不紧基调，
资金面预期继续保持中性。
    
    上海一基金交易员称，公开市场转小幅投放，但资金面变化不太明显，与前几日相似，
早盘还是略偏紧张状态，“并没有一早就满地短钱的情况，非银价格有点高，七天3.5%左右
隔夜3%出头一点，下不去；小银行每天滚隔夜七天还是比较难受的。”
    
    华南一银行交易员则称，日内资金面还是会呈现逐步改善势头，“还是有量的，开头有
一点紧，慢慢的就好了；这几天都是公开市场以后，九点半左右市场开始回暖起来，小机构
可能平得慢一点，也问题不大。价格我们基本按DR(存款类机构质押式回购加权利率)来，不
会太高。”   
    
    她并表示，预计八月资金面还会继续维持紧平衡局面，虽然下周有MLF到期，对后市流
动性也并不太担心，央行还将保持中性操作，看市场紧张了再适度投放。
    
    中国央行公开市场今日进行总额900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14
天400亿元。据此计算，单日净投放300亿元，为近一周半来首度净投放。另外
，下周二(15日)将有2,875亿元的MLF到期。
    
    上海银行间同业拆放利率(Shibor)方面，短端多小幅下跌，隔夜利率微幅
下跌0.48个bp(基点)，为连续三个日上涨后的首度下行，七天利率亦跌0.54个
bp。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:34                      今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                        ) 
 质押式回购加权平均利率                                        
  其中:隔夜                            2.7783   2.8086    -3.03
      七天                             2.8800   2.9242    -4.42
      14天                             3.6528   3.6946    -4.18
 上海证交所质押式回购利率                                      
  其中:隔夜                            3.0250   3.0400    -1.50
      七天                             3.2850   3.3400    -5.50
      14天                             3.5000   3.4900    +1.00
 回购定盘利率                                                  
  其中:隔夜                            2.8000   2.8200    -2.00
      七天                             3.4000   3.4400    -4.00
      14天                             3.7000   3.7000     0.00
 Shibor                                                        
  其中:隔夜                            2.7970   2.8018    -0.48
      七天                             2.8767   2.8821    -0.54
      三个月                           4.2867   4.2818    +0.49
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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