中国货币市场：资金面紧平衡延续，公开市场转净投放不改中性预期

路透上海8月10日 - 中国银行间市场周四早盘资金面维持紧平衡，公开市场本月来首现 单日净投放，但规模不大对市场影响有限。交易员称，央行操作微调仍符合不松不紧基调， 资金面预期继续保持中性。 上海一基金交易员称，公开市场转小幅投放，但资金面变化不太明显，与前几日相似， 早盘还是略偏紧张状态，“并没有一早就满地短钱的情况，非银价格有点高，七天3.5%左右 隔夜3%出头一点，下不去；小银行每天滚隔夜七天还是比较难受的。” 华南一银行交易员则称，日内资金面还是会呈现逐步改善势头，“还是有量的，开头有 一点紧，慢慢的就好了；这几天都是公开市场以后，九点半左右市场开始回暖起来，小机构 可能平得慢一点，也问题不大。价格我们基本按DR(存款类机构质押式回购加权利率)来，不 会太高。” 她并表示，预计八月资金面还会继续维持紧平衡局面，虽然下周有MLF到期，对后市流 动性也并不太担心，央行还将保持中性操作，看市场紧张了再适度投放。 中国央行公开市场今日进行总额900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14 天400亿元。据此计算，单日净投放300亿元，为近一周半来首度净投放。另外 ，下周二(15日)将有2,875亿元的MLF到期。 上海银行间同业拆放利率(Shibor)方面，短端多小幅下跌，隔夜利率微幅 下跌0.48个bp(基点)，为连续三个日上涨后的首度下行，七天利率亦跌0.54个 bp。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7783 2.8086 -3.03 七天 2.8800 2.9242 -4.42 14天 3.6528 3.6946 -4.18 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0250 3.0400 -1.50 七天 3.2850 3.3400 -5.50 14天 3.5000 3.4900 +1.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8200 -2.00 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 3.7000 3.7000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.7970 2.8018 -0.48 七天 2.8767 2.8821 -0.54 三个月 4.2867 4.2818 +0.49 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)