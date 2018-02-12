中国货币市场：资金面继续宽松，央行连续发声安抚市场情绪

路透上海2月12日 - 中国央行公开市场经历按日操作以来最长空窗期，银行间市场周一资金面仍延续宽松态势，因临时准备金动用安排(CRA)等支撑，对冲节前现金需求；另外，央行近日连续发声明确春节前后流动性安排，市场情绪较为平稳。 与银行间市场相比，上海证券交易所隔夜回购利率早盘出现明显上行。对此，有券商交易员称，目前可跨春节融资难度不算很大，可继续关注隔夜利率走升动向。 央行稍早公告，目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平，今日不开展公开市场操作。此为连续14日暂停操作，亦是央行2016年2月起每日开展公开市场操作以来，最长时间的连续暂停操作记录。 上海一银行交易员称，“今天还是比较宽松，跨节(资金)虽然不算很多，但应该不会有问题，听妈妈的话就好了。” 央行上周五上午表示，春节前CRA已释放近2万亿元，节后CRA到期与现金回笼大体同步，银行体系流动性将保持合理稳定。 当日A股放量暴跌后，晚间央行进一步强调，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。 上海一券商交易员并指出，除证交所隔夜利率明显上涨外，目前银行间市场对非银的隔夜资金最新报价，也较开盘时段小升，但暂时并未看到资金可能会转紧迹象。 今年春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(% 变动(bp) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.56 2.60 -3.87 七天 2.86 2.85 +1.54 14天 4.09 4.08 +1.19 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.44 3.31 +112.50 七天 4.70 4.28 +42.00 14天 4.43 4.24 +19.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.56 2.60 -4.00 七天 2.86 2.75 +11.00 14天 4.10 4.07 +3.00 Shibor 其中:隔夜 2.59 2.61 -2.30 七天 2.92 2.92 +0.10 三个月 4.70 4.70 -0.14 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)