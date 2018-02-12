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February 12, 2018 / 3:49 AM / a day ago

中国货币市场：资金面继续宽松，央行连续发声安抚市场情绪

2 分钟阅读

    路透上海2月12日 - 中国央行公开市场经历按日操作以来最长空窗期，银行间市场周一资金面仍延续宽松态势，因临时准备金动用安排(CRA)等支撑，对冲节前现金需求；另外，央行近日连续发声明确春节前后流动性安排，市场情绪较为平稳。
    
    与银行间市场相比，上海证券交易所隔夜回购利率早盘出现明显上行。对此，有券商交易员称，目前可跨春节融资难度不算很大，可继续关注隔夜利率走升动向。
    
    央行稍早公告，目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平，今日不开展公开市场操作。此为连续14日暂停操作，亦是央行2016年2月起每日开展公开市场操作以来，最长时间的连续暂停操作记录。
    
    上海一银行交易员称，“今天还是比较宽松，跨节(资金)虽然不算很多，但应该不会有问题，听妈妈的话就好了。”
    
    央行上周五上午表示，春节前CRA已释放近2万亿元，节后CRA到期与现金回笼大体同步，银行体系流动性将保持合理稳定。
    
    当日A股放量暴跌后，晚间央行进一步强调，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。

    上海一券商交易员并指出，除证交所隔夜利率明显上涨外，目前银行间市场对非银的隔夜资金最新报价，也较开盘时段小升，但暂时并未看到资金可能会转紧迹象。
        
    今年春节假期为2月15日至2月21日。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间11:32              今日(%)  上日(%  变动(bp)
                                       )     
 质押式回购加权平均利率                          
 其中:隔夜                     2.56    2.60     -3.87
     七天                      2.86    2.85     +1.54
     14天                      4.09    4.08     +1.19
 上海证交所质押式回购利率                            
 其中:隔夜                     4.44    3.31   +112.50
     七天                      4.70    4.28    +42.00
     14天                      4.43    4.24    +19.00
 回购定盘利率                                        
 其中:隔夜                     2.56    2.60     -4.00
     七天                      2.86    2.75    +11.00
     14天                      4.10    4.07     +3.00
                                             
 Shibor                                              
 其中:隔夜                     2.59    2.61     -2.30
     七天                      2.92    2.92     +0.10
     三个月                    4.70    4.70     -0.14
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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