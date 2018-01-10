中国货币市场：资金面继续收敛至相对平衡，缴税影响将逐步显现

路透上海1月10日 - 中国银行间市场周三资金面继续收敛，回到相对平衡格局，回购利率成交也回到加权及以上水平。尽管今日公开市场恢复操作，但仅为对冲到期，此前一段连续净回笼累加效应影响犹在，此外临近月中，缴税影响也将会逐步显现，资金供给难现此前泛滥局面。 交易员并指出，月底前资金面料维持相对均衡，进入2月随着春节备付需求进一步升温，资金面压力将再度加大，不过由于央行已提前筹谋，跨节流动性压力可能小于往年。 “一大早国开出钱就不多，还有大行在借，连续净回笼这么多天肯定有反应；不松，但也不至于说紧，借的话要多问几家，”华东一银行交易员称。 在连续12日暂停操作后，中国央行公开市场今日进行了总额1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期和14天期各600亿元，完全对冲当日到期量。 北京一券商交易员表示，资金虽然没有之前宽松，但其感受到的压力暂时不大，“我们最近都不借，主要是没啥杠杆了，监管太严格了，估计下个月才需要借钱。” 上述银行交易员并认为，尽管缴税影响过后又要准备跨月，紧随其后又是春节备付高峰，但由于今年央行提前祭出“临时准备金动用安排”，预计将在很大程度上缓和节前的资金波动，“今年还好，（春节前）影响的时间段都是分开的，应该也紧不到哪里去。” 路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,825亿元，和1月24日的1,070亿元。 央行此前公告称，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6312 2.5125 11.87 七天 2.7812 2.7022 7.90 14天 3.6483 3.4628 18.55 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7450 2.3900 35.50 七天 3.1900 3.0100 18.00 14天 3.6650 3.4000 26.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.5200 13.00 七天 3.0000 2.8500 15.00 14天 3.6500 3.5000 15.00 Shibor 其中:隔夜 2.6430 2.5290 11.40 七天 2.7760 2.7440 3.20 三个月 4.6607 4.6570 0.37 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)