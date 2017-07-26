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中国货币市场：资金面续趋缓但未脱紧平衡，非银跨月品种拆借价格仍高
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2017年7月26日 / 凌晨4点46分 / 13 天内

中国货币市场：资金面续趋缓但未脱紧平衡，非银跨月品种拆借价格仍高

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海7月26日 - 中国银行间市场周三资金面继续向好改善，但整体仍处于紧平衡状
态。交易人士表示，央行公开市场连续第二日零投放，不过大行供给还算稳定，流动性整体
较上日略有好转，惟质押信用债的非银机构跨月拆借价格仍旧居高不下。
    
    他们并表示，跨月的七天期品种需求旺盛但供给有限，致剩余期限为七天期的AAA评级
同业存单价格持续涨幅明显；短期央行不紧不松态度较为明确，预计随着跨月近尾声，资金
面有望趋缓。
            
    “跟昨儿差不多，钱似乎是有的，但价格下不去，还是不紧不松，”北京一券商机构交
易员称，隔夜还好，七天期品种需求很大，但是没什么人出，价格在4.5-5%左右。
    
    他并指出，央行公开市场继续停止净投放，可能目前的资金状态也是央行的合意水平，
如果接下来几天仍旧持续不投放，估计资金偏紧局面有可能一直持续到月底。 
            
    中国央行公开市场今日进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，
14天期500亿。据此计算，单日投放量连续第二日完全对冲到期量。
    
    华南一银行交易员表示，随着跨月资金备付头寸满足，资金面估计会逐步缓和一些。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:27                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7333     2.7422      -0.89
      七天                     2.8053     2.8819      -7.66
                                                  
      14天                     4.0399     4.0732      -3.33
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.8050     4.7050     +10.00
                                                  
      七天                     4.5900     4.6750      -8.50
                                                  
      14天                     4.1600     4.1300      +3.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7500     2.7500      +0.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4400      +0.00
                                                  
      14天                     4.1000     4.1500      -5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7250     2.7147      +1.03
                                                  
       七天                    2.8490     2.8490      +0.00
                                                  
       三个月                  4.2510     4.2540      -0.30
                                                  
 
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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