FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
5 天前
中国货币市场：资金面续转暖回购利率下行，谨慎情绪缓和供给增多
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月3日 / 凌晨4点12分 / 5 天前

中国货币市场：资金面续转暖回购利率下行，谨慎情绪缓和供给增多

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京8月3日 - 中国银行间市场周四资金面进一步改善，回购利率亦随之下行。交易员表示，月初流动性通常偏松，虽然央行公开市场今日转为净回笼，但近几日以来机构谨慎情绪有所缓和，市场供给增多。
    
    他们并指出，短期内逆回购到期量偏大，不过通常来看月初资金面波动较小，且预计央行仍将贯彻“削峰填谷”操作来维稳流动性。
    
    “今天松的还蛮明显的，正常月初一般都会比较松，1号也只是上午紧了一下，后来就好了。”华南一银行交易员称，“今天价格也下了挺多的，短端隔夜下了差不多有10个bp（基点），长端的特别明显，一个月、两个月这种期限的下了有20-30bp。”
    
    她并表示，央行操作表明其意在控总量为主，在非敏感性时点的短暂性紧张并不会导致市场大幅波动，后期逆回购虽然到期量较大，不过预计央行仍会延续“削峰填谷”式的操作，“8月影响因素也比较少，不用太担心。”
    
    北京一银行交易员亦称，“前几天大家的谨慎情绪现在好多了，出的也多了，一个良性循环下来资金面就有了明显的改善，...央行虽然净回笼了，不过大家也已经适应了央行的节奏，影响不大。”
    
    中国央行公开市场今日仅进行总额600亿元人民币的七天期逆回购操作。据此计算，在连续三日单日投放量完全对冲当日到期量后，今日转为净回笼200亿元。
    
    据路透统计，截至目前，央行公开市场未到期的逆回购存量为10,100亿元，且集中在8月4-16日之间到期。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:05                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7832     2.8594      -7.62
      七天                     2.8528     2.8657      -1.29
                                                  
      14天                     3.8447     3.9738     -12.91
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.6250     3.8350     -21.00
                                                  
      七天                     3.5400     3.6750     -13.50
                                                  
      14天                     3.6200     3.7350     -11.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8000     2.8500      -5.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.8000     -40.00
                                                  
      14天                     3.8000     4.0000     -20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8070     2.8320      -2.50
                                                  
       七天                    2.8840     2.8920      -0.80
                                                  
       三个月                  4.2704     4.2681      +0.23
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below