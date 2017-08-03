中国货币市场：资金面续转暖回购利率下行，谨慎情绪缓和供给增多

路透北京8月3日 - 中国银行间市场周四资金面进一步改善，回购利率亦随之下行。交易员表示，月初流动性通常偏松，虽然央行公开市场今日转为净回笼，但近几日以来机构谨慎情绪有所缓和，市场供给增多。 他们并指出，短期内逆回购到期量偏大，不过通常来看月初资金面波动较小，且预计央行仍将贯彻“削峰填谷”操作来维稳流动性。 “今天松的还蛮明显的，正常月初一般都会比较松，1号也只是上午紧了一下，后来就好了。”华南一银行交易员称，“今天价格也下了挺多的，短端隔夜下了差不多有10个bp（基点），长端的特别明显，一个月、两个月这种期限的下了有20-30bp。” 她并表示，央行操作表明其意在控总量为主，在非敏感性时点的短暂性紧张并不会导致市场大幅波动，后期逆回购虽然到期量较大，不过预计央行仍会延续“削峰填谷”式的操作，“8月影响因素也比较少，不用太担心。” 北京一银行交易员亦称，“前几天大家的谨慎情绪现在好多了，出的也多了，一个良性循环下来资金面就有了明显的改善，...央行虽然净回笼了，不过大家也已经适应了央行的节奏，影响不大。” 中国央行公开市场今日仅进行总额600亿元人民币的七天期逆回购操作。据此计算，在连续三日单日投放量完全对冲当日到期量后，今日转为净回笼200亿元。 据路透统计，截至目前，央行公开市场未到期的逆回购存量为10,100亿元，且集中在8月4-16日之间到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7832 2.8594 -7.62 七天 2.8528 2.8657 -1.29 14天 3.8447 3.9738 -12.91 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6250 3.8350 -21.00 七天 3.5400 3.6750 -13.50 14天 3.6200 3.7350 -11.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8500 -5.00 七天 3.4000 3.8000 -40.00 14天 3.8000 4.0000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.8070 2.8320 -2.50 七天 2.8840 2.8920 -0.80 三个月 4.2704 4.2681 +0.23 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)