中国货币市场：资金面缓步收敛回购利率攀升，短期压力有限但预期略谨慎

路透上海11月9日 - 中国银行间市场资金面周四仍属平衡略收敛格局。交易员表示，央 行公开市场操作完全对冲当日到期量，终结此前连续净回笼格局，但因中旬临近机构出资意 愿继续下降，尤其大行融出更显谨慎，致机构轧平头寸难度较较前几日稍加大，不过整体压 力尚比较有限。 中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币逆回购操作，与当日逆回购到期量完全 对冲；其中七天期200亿元，14天期100亿元，63天期100亿元。 “现在我觉得是omo(公开市场)自然回笼到比较平衡的水平吧，资金也还好，隔夜早上加 权都能借到，”上海一基金交易员表示，“大行出的确实比较少，但是如果不死抠价格，也 基本可以满足需求吧。” 她并指出，资金价格在慢慢攀升，早上七天3.5%价格融出，但是昨儿在3.3%，略微高了 一些；今天和明天的公开市场到期量不大，估计央行明天也是零投放，但下周预计会加大投 放力度，因下周公开市场和MLF到期量大且适逢缴税周期。 非银机构融资方面，华北一券商交易员补充说，隔夜拆借在3%附近，七天拆借在3.7%以 上，价格还是偏高，短期先滚隔夜操作，观望后期央行会不会加大投放力度。“七天太贵了 啊果断放弃了，先隔夜扛一扛吧，下周感觉形势不太乐观。”她称。 11月共有3,960亿元MLF到期，上周五已到期2,070亿元，11月12日、16日分别还有665亿 元、1,225亿元。央行上周五进行4,040亿元中期借贷便利(MLF)，期限一年，利率持平于3.2 0%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6463 2.5990 +4.73 七天 2.8728 2.8037 +6.91 14天 3.7993 3.7194 +7.99 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2950 2.9300 +36.50 七天 3.6300 3.2250 +40.50 14天 3.8400 3.5100 +33.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.6000 +5.00 七天 3.4000 3.2000 +20.00 14天 3.8000 3.7000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6460 2.5950 +5.10 七天 2.8110 2.7892 +2.18 三个月 4.4568 4.4377 +1.91 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)