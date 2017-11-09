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中国货币市场：资金面缓步收敛回购利率攀升，短期压力有限但预期略谨慎
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2017年11月9日 / 凌晨4点07分 / 1 天前

中国货币市场：资金面缓步收敛回购利率攀升，短期压力有限但预期略谨慎

3 分钟阅读

    路透上海11月9日 - 中国银行间市场资金面周四仍属平衡略收敛格局。交易员表示，央
行公开市场操作完全对冲当日到期量，终结此前连续净回笼格局，但因中旬临近机构出资意
愿继续下降，尤其大行融出更显谨慎，致机构轧平头寸难度较较前几日稍加大，不过整体压
力尚比较有限。
    
    中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币逆回购操作，与当日逆回购到期量完全
对冲；其中七天期200亿元，14天期100亿元，63天期100亿元。
    
   “现在我觉得是omo(公开市场)自然回笼到比较平衡的水平吧，资金也还好，隔夜早上加
权都能借到，”上海一基金交易员表示，“大行出的确实比较少，但是如果不死抠价格，也
基本可以满足需求吧。”
    
    她并指出，资金价格在慢慢攀升，早上七天3.5%价格融出，但是昨儿在3.3%，略微高了
一些；今天和明天的公开市场到期量不大，估计央行明天也是零投放，但下周预计会加大投
放力度，因下周公开市场和MLF到期量大且适逢缴税周期。    
        
    非银机构融资方面，华北一券商交易员补充说，隔夜拆借在3%附近，七天拆借在3.7%以
上，价格还是偏高，短期先滚隔夜操作，观望后期央行会不会加大投放力度。“七天太贵了
啊果断放弃了，先隔夜扛一扛吧，下周感觉形势不太乐观。”她称。
    
    11月共有3,960亿元MLF到期，上周五已到期2,070亿元，11月12日、16日分别还有665亿
元、1,225亿元。央行上周五进行4,040亿元中期借贷便利(MLF)，期限一年，利率持平于3.2
0%。
     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:51                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6463     2.5990      +4.73
      七天                     2.8728     2.8037      +6.91
                                                  
      14天                     3.7993     3.7194      +7.99
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.2950     2.9300     +36.50
                                                  
      七天                     3.6300     3.2250     +40.50
                                                  
      14天                     3.8400     3.5100     +33.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6500     2.6000      +5.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.2000     +20.00
                                                  
      14天                     3.8000     3.7000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6460     2.5950      +5.10
                                                  
       七天                    2.8110     2.7892      +2.18
                                                  
       三个月                  4.4568     4.4377      +1.91
                                                  
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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