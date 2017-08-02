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中国货币市场：资金面趋暖利率下行，短期料转为稳中偏松局面
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2017年8月2日 / 凌晨4点42分 / 11 天内

中国货币市场：资金面趋暖利率下行，短期料转为稳中偏松局面

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月2日 - 继上日尾盘资金供给明显改善后，中国银行间市场周三整体流动性
较上日趋于好转，资金价格也有所下行；月初走款影响因素较少，有助于资金面休养生息，
预计随着机构谨慎情绪继续缓和，短期流动性有望继续转暖至稳中略偏松格局。
    
    交易员并指出，考虑到目前公开市场逆回购存量逾万亿元，且均在未来两周内到期，若
资金转松央行应会转为净回笼，降低逆回购存量为下半月支持流动性做准备，在央行削峰填
谷的操作下，资金面料难再现上月初的泛滥局面。
    
    “今天稍好点了，估计开始每月宽松模式了，幸福几天又会回去的，紧平衡是常态，”
北京一保险机构交易员称。
    
    她表示，今日资金利率也开始高位回落，盘初（非银机构融入的）隔夜利率还在4%以上
，至中午降至3.50%左右，接下来可能还有下滑空间。
    
    华东一银行交易员谈到，尽管资金较昨日上午有好转，但宽松程度还是不及昨日尾盘，
月初本来没有什么不利因素，主要原因可能还是机构月末的谨慎心态仍有惯性，“可能连续
几天下午都宽松以后，（市场心态）就会好起来了。”
    
    上海一银行交易员认为，近期央行公开市场投放不太给力造成市场心态比较谨慎，而且
上半月逆回购到期量巨大，在不紧不松的政策基调下，短期资金面料最多恢复至稳中略偏松
的局面。
    
    中国央行公开市场今日将进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元
，14天期300亿。据此计算，连续三日单日投放量完全对冲当日到期量。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59               今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
   其中：隔夜                  2.8494    2.8235        2.59 
         七天                  2.8341    2.9411      -10.70 
         14天                  3.9753    4.2445      -26.92 
 上海证交所质押式回购利率                                   
      其中:隔夜                4.5850    5.2050      -62.00 
           七天                4.0950    4.3900      -29.50 
          14天                 4.0000    4.0550       -5.50 
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                    2.8500    2.8100        4.00 
       七天                    3.8000    4.0000      -20.00 
      14天                     4.0000    4.3000      -30.00 
 Shibor                                                     
      其中:隔夜                2.8320    2.8093        2.27 
           七天                2.8920    2.8860        0.60 
         三个月                4.2681    4.2631        0.50 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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