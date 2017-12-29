中国货币市场：跨年在即回购利率仍居高位，多数机构头寸已落定

路透上海12月29日 - 跨年在即中国银行间市场周五流动性仍偏紧。多数机构跨年头寸已落定，出钱机构不多导致资金价格依旧维持在高位，而且今日是非银机构年内最后一个交易日，七天回购利率成交最高至23%，但整体交投偏少，预计平稳跨年应无太多悬念。 交易员并指出，尽管周末银行间市场还开市，但银行为防止不确定性，也大多按照今日轧平头寸来准备，因此预计周末市场交投会较为淡静。此外央行最新表示将建立“临时准备金动用安排”，在跨年后有助于缓和春节前的资金面预期。 “我们已经搞定了，周末留几个人值班，非银今天就必须平了，他们也不上班。”华东一银行交易员称。 全国银行间同业拆借中心、中债登和上海清算所此前发布通知称，拟于国家法定节假日12月30日（周六）和12月31日（周日）向市场提供银行间本币市场部分业务的交易、清算和结算服务及债券付息兑付服务，具体包括信用拆借、质押式回购、买断式回购和现券买卖。 北京一券商交易员表示，早晨回购利率喊得挺贵的，除了七天成交最高到23%外，有融出报价高至27%，有价无市，尽管周末银行间市场开市，银行也会上班，但绝大多数机构都不会拖到最后一天，“今天你能平的话也不会等到明天。” 北京一基金交易员也谈到，今日不少机构已暂停业务，虽然其还有部分头寸未平，但今天平掉的问题应该不大，只要“舍得下血本”。 上海一银行交易员称，央行推出的临时准备金动用安排，应该就是替代去年的TLF（临时流动性便利），由于其灵活度更高，肯定会有助于缓解春节前的紧张预期。 中国央行周五公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 为调节流动性，央行此前创设过的工具包括SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)等。今年1月，央行还通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天。 央行公开市场今日连续第六日暂停操作。央行表示，目前银行体系流动性总量处于较高水平，年末财政支出进一步加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量。据此计算，本周公开市场净回笼2,900亿元人民币。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.8594 2.6577 20.17 七天 3.0884 2.9769 11.15 14天 5.1015 5.2081 -10.66 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 16.9950 17.6950 -70.00 七天 6.4050 12.9050 -650.00 14天 5.1550 8.1200 -296.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.6500 17.00 七天 6.0000 4.6000 140.00 14天 8.5000 6.5000 200.00 Shibor 其中:隔夜 2.8400 2.6720 16.80 七天 2.9540 2.9250 2.90 三个月 4.9133 4.9123 0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)