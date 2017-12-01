中国货币市场：跨月后短期资金宽松逆回购暂停，继续关注下周回笼情况

路透上海12月1日 - 中国银行间市场周五早盘资金面宽松，跨月后隔夜融出进一步增多，短期资金价格明 显下行。交易员称，月初流动性较为充足，不过公开市场开始暂停操作仍彰显货币政策中性态度，下周预计将 继续净回笼。 上海一券商交易员表示，隔夜融出较多，下午不排除可能还会有减点；但是跨完月后公开市场开始停做， 下周应该还要继续回笼，月初松几天后流动性应该会回到中性水平。 北京一基金交易员提到，除隔夜外，七天价格也在回落，“很松，七天昨天上午5%，下午4%出头，今天借 了3.8%”。 上海银行间拆放利率(SHIBOR)周五短降长升，隔夜利率报2.6420%，降至11月8日以来的逾三 周低点；跨年期限均继续上涨，今起开始跨年的一个月shibor利率跳涨9.12个bp至4.1632%。 中国央行周五公告称，11月末财政支出力度较大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流动性总量处于 较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周净回笼400亿元。 据路透统计，下周公开市场逆回购到期量7,800亿元，较本周到期量9,500亿元回落但仍处较高水平；下周 三(12月6日)还将有1,880亿元中期借贷便利(MLF)到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5959 2.8031 -20.72 七天 2.8159 2.9471 -13.12 14天 3.8132 4.4367 -62.35 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6550 3.7950 -14.00 七天 3.5500 3.8300 -28.00 14天 3.7300 3.8600 -13.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.6500 +15.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.5000 4.8000 -30.00 Shibor 其中:隔夜 2.6420 2.7880 -14.60 七天 2.8510 2.8980 -4.70 三个月 4.7639 4.7594 +0.45 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)