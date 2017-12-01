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中国货币市场：跨月后短期资金宽松逆回购暂停，继续关注下周回笼情况
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2017年12月1日 / 凌晨3点35分 / 2 天前

中国货币市场：跨月后短期资金宽松逆回购暂停，继续关注下周回笼情况

2 分钟阅读

    路透上海12月1日 - 中国银行间市场周五早盘资金面宽松，跨月后隔夜融出进一步增多，短期资金价格明
显下行。交易员称，月初流动性较为充足，不过公开市场开始暂停操作仍彰显货币政策中性态度，下周预计将
继续净回笼。
    
    上海一券商交易员表示，隔夜融出较多，下午不排除可能还会有减点；但是跨完月后公开市场开始停做，
下周应该还要继续回笼，月初松几天后流动性应该会回到中性水平。
    
    北京一基金交易员提到，除隔夜外，七天价格也在回落，“很松，七天昨天上午5%，下午4%出头，今天借
了3.8%”。
    
    上海银行间拆放利率(SHIBOR)周五短降长升，隔夜利率报2.6420%，降至11月8日以来的逾三
周低点；跨年期限均继续上涨，今起开始跨年的一个月shibor利率跳涨9.12个bp至4.1632%。
    
    中国央行周五公告称，11月末财政支出力度较大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流动性总量处于
较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周净回笼400亿元。
    
    据路透统计，下周公开市场逆回购到期量7,800亿元，较本周到期量9,500亿元回落但仍处较高水平；下周
三(12月6日)还将有1,880亿元中期借贷便利(MLF)到期。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:30                   今日(%)    上日(%)   变动(bp)
                                                       
 质押式回购加权平均利率                                        
  其中:隔夜                          2.5959    2.8031    -20.72
      七天                           2.8159    2.9471    -13.12
      14天                           3.8132    4.4367    -62.35
 上海证交所质押式回购利率                                      
  其中:隔夜                          3.6550    3.7950    -14.00
      七天                           3.5500    3.8300    -28.00
      14天                           3.7300    3.8600    -13.00
 回购定盘利率                                                  
  其中:隔夜                          2.8000    2.6500    +15.00
      七天                           3.4400    3.4400      0.00
      14天                           4.5000    4.8000    -30.00
 Shibor                                                        
  其中:隔夜                          2.6420    2.7880    -14.60
      七天                           2.8510    2.8980     -4.70
      三个月                         4.7639    4.7594     +0.45
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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