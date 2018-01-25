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January 25, 2018 / 3:43 AM / a day ago

中国货币市场：跨月无虞七天利率涨幅有限，定向降准落地资金面稳中偏松

2 分钟阅读

    路透上海1月25日 - 中国银行间市场周四资金面稳中偏松，开始跨月的七天期回购利率
涨幅有限，显示短期流动性预期仍然较好。交易员称，预计可释放约3,000亿元人民币的普
惠金融定向降准今日落地，亦不排除有银行已开始启用临时准备金动用安排(CRA)工具，春
节前流动性总体料有保障，不过长假前仍需警惕提现高峰冲击。
    
    上海一银行交易员称，“出七天还蛮多的，1月跨月都没问题，除了定向降准，听说有
股份制银行申请的临时降准也已经放出来了。接下来主要看春节提现需求怎么样，如果量多
的话2月份公开市场还可以做点投放，估计是问题不大。”
    
    北京一基金交易员称，从市场情况来看，资金面还是比较稳定，今起七天期开始跨月，
但价格涨幅有限，“大行、股份制全是加权出七天；只不过非银七天的价格这周还是在上的
，今天借的4.6%。”
    
    他表示，今日为一旬一度的银行准备金退补缴实施日，一方面是普惠金融定向降准正式
落地，另一方面也可能有临时降准已经启动，按今日开始的为期30天计算，恰好覆盖春节长
假。
             
    普惠金融定向降准今日全面实施，央行去年12月中旬曾称，预计2018年初降准落地将释
放长期流动性3,000亿元左右。
    
    中国央行今日稍早公告称，考虑到普惠金融定向降准可吸收逆回购到期等因素的影响，
为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回
笼1,200亿元人民币。
    
    央行去年底还公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，
决定建立“临时准备金动用安排”(CRA)。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节
期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为
30天。
    
    中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间 11:29              今日(%  上日(%  变动(bp) 
                             )       )       
 质押式回购加权平均利率                                
  其中:隔夜                  2.5416  2.5501       -0.85
      七天                   2.8757  2.7958       +7.99
      14天                   3.8969  4.1916      -29.47
 上海证交所质押式回购利率                              
  其中:隔夜                  3.1150  3.2150      -10.00
      七天                   3.9350  3.8000      +13.50
      14天                   3.8500  4.0250      -17.50
 回购定盘利率                                          
  其中:隔夜                  2.5700  2.6000       -3.00
      七天                   3.0000  3.0000        0.00
      14天                   4.2200  4.3000       -8.00
 Shibor                                                
  其中:隔夜                  2.5634  2.5740       -1.06
      七天                   2.8498  2.8320       +1.78
      三个月                 4.7317  4.7267       +0.50
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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