中国货币市场：跨月无虞七天利率涨幅有限，定向降准落地资金面稳中偏松

路透上海1月25日 - 中国银行间市场周四资金面稳中偏松，开始跨月的七天期回购利率 涨幅有限，显示短期流动性预期仍然较好。交易员称，预计可释放约3,000亿元人民币的普 惠金融定向降准今日落地，亦不排除有银行已开始启用临时准备金动用安排(CRA)工具，春 节前流动性总体料有保障，不过长假前仍需警惕提现高峰冲击。 上海一银行交易员称，“出七天还蛮多的，1月跨月都没问题，除了定向降准，听说有 股份制银行申请的临时降准也已经放出来了。接下来主要看春节提现需求怎么样，如果量多 的话2月份公开市场还可以做点投放，估计是问题不大。” 北京一基金交易员称，从市场情况来看，资金面还是比较稳定，今起七天期开始跨月， 但价格涨幅有限，“大行、股份制全是加权出七天；只不过非银七天的价格这周还是在上的 ，今天借的4.6%。” 他表示，今日为一旬一度的银行准备金退补缴实施日，一方面是普惠金融定向降准正式 落地，另一方面也可能有临时降准已经启动，按今日开始的为期30天计算，恰好覆盖春节长 假。 普惠金融定向降准今日全面实施，央行去年12月中旬曾称，预计2018年初降准落地将释 放长期流动性3,000亿元左右。 中国央行今日稍早公告称，考虑到普惠金融定向降准可吸收逆回购到期等因素的影响， 为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回 笼1,200亿元人民币。 央行去年底还公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求， 决定建立“临时准备金动用安排”(CRA)。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节 期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为 30天。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:29 今日(% 上日(% 变动(bp) ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5416 2.5501 -0.85 七天 2.8757 2.7958 +7.99 14天 3.8969 4.1916 -29.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1150 3.2150 -10.00 七天 3.9350 3.8000 +13.50 14天 3.8500 4.0250 -17.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.6000 -3.00 七天 3.0000 3.0000 0.00 14天 4.2200 4.3000 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.5634 2.5740 -1.06 七天 2.8498 2.8320 +1.78 三个月 4.7317 4.7267 +0.50 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)