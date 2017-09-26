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中国货币市场：连续净回笼存款类机构资金压力有限，非银融资难且价高
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2017年9月26日 / 凌晨3点37分 / 25 天前

中国货币市场：连续净回笼存款类机构资金压力有限，非银融资难且价高

2 分钟阅读

    路透上海9月26日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼，但在财政支出助力下，银行间
市场周二流动性整体尚可，银行等存款类机构压力暂时不算明显。对券商等非银机构来说，
季末MPA考核等因素，则令其融资依旧困难，且价格高企。
    
    华北一地方性银行交易员称，从早盘情况看，股份制银行也有出资，存款类机构比较容
易轧平头寸。但“季末MPA考核，很多机构不能出(资)给非银，他们压力大。”
    
    央行稍早公告，临近月末财政支出力度加大，可一定程度对冲逆回购到期等因素。为维
护银行体系流动性基本稳定，今日开展了500亿元人民币逆回购操作。据此计算，为连续第
二天净回笼，累计规模1,600亿。
    
    上海一券商交易员透露，根据询价，银行间市场对非银出资14天的报价，已达到8%，且
供给不算充裕。上海证券交易所质押式回购利率也水涨船高，隔夜至14天品种最新成交均在
6%以上。
    
    根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资
金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。
    
    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间11:30              今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                              
 其中:隔夜                   2.8569     2.7764       +8.05
  七天                       3.1152     3.0680       +4.72
 14天                        3.9898     3.9942       -0.44
 上海证交所质押式回购利率                                 
 其中:隔夜                   6.2500     5.3700      +88.00
  七天                       6.2350     5.4550      +78.00
  14天                       6.0600     5.4350      +62.50
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.7600     2.7700       -1.00
 >                                               
  七天                       3.4000     3.4400       -4.00
  14天                       4.5600     3.9000      +66.00
 Shibor                                                   
 其中:隔夜                   2.8370     2.7580       +7.90
 七天                        2.9291     2.8987       +3.04
 三个月                      4.3558     4.3578       -0.20
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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