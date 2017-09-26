中国货币市场：连续净回笼存款类机构资金压力有限，非银融资难且价高

路透上海9月26日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼，但在财政支出助力下，银行间 市场周二流动性整体尚可，银行等存款类机构压力暂时不算明显。对券商等非银机构来说， 季末MPA考核等因素，则令其融资依旧困难，且价格高企。 华北一地方性银行交易员称，从早盘情况看，股份制银行也有出资，存款类机构比较容 易轧平头寸。但“季末MPA考核，很多机构不能出(资)给非银，他们压力大。” 央行稍早公告，临近月末财政支出力度加大，可一定程度对冲逆回购到期等因素。为维 护银行体系流动性基本稳定，今日开展了500亿元人民币逆回购操作。据此计算，为连续第 二天净回笼，累计规模1,600亿。 上海一券商交易员透露，根据询价，银行间市场对非银出资14天的报价，已达到8%，且 供给不算充裕。上海证券交易所质押式回购利率也水涨船高，隔夜至14天品种最新成交均在 6%以上。 根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资 金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8569 2.7764 +8.05 七天 3.1152 3.0680 +4.72 14天 3.9898 3.9942 -0.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.2500 5.3700 +88.00 七天 6.2350 5.4550 +78.00 14天 6.0600 5.4350 +62.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.7600 2.7700 -1.00 > 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 4.5600 3.9000 +66.00 Shibor 其中:隔夜 2.8370 2.7580 +7.90 七天 2.9291 2.8987 +3.04 三个月 4.3558 4.3578 -0.20 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)