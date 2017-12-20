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中国货币市场：连续净投放隔夜和七天供给无忧，跨年资金仍少报价续升
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December 20, 2017 / 3:49 AM / 6 days ago

中国货币市场：连续净投放隔夜和七天供给无忧，跨年资金仍少报价续升

2 分钟阅读

    路透上海12月20日 - 中国央行在公开市场连日净投放，银行间市场周三隔夜和七天期
等月内资金供给无忧，但可跨年底的14天及以上期限依旧难求，出资方多为基金类机构，融
出报价进一步升至9%附近。
    
    上海一券商交易员表示，即使是非银机构，借隔夜和七天期资金难度亦不大，只是“跨
月的都飞上天了，没法借，(14天期)今天8.0%都借不到。”
    
    相对而言，交易所质押式回购可跨年品种成交价格略低，14天期最新成交在7%以下。
    
    对银行类机构来说，基金等提供的跨年资金，因利率过高无法操作，而大型银行目前罕
有跨年供给，同样只能先平当日头寸再慢慢安排跨年。
    
    今日稍早，央行公开市场进行了800亿元人民币逆回购操作，单日净投放100亿元。本周
此前两日全口径净投放规模分别为730亿元和200亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:32              今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.7001    2.7247      -2.46
     七天                    2.8650    2.9024      -3.74
     14天                    4.0249    4.0365      -1.16
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   5.1800    4.7450     +43.50
     七天                    5.2250    5.1200     +10.50
     14天                    6.6850    6.3950     +29.00
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜                   2.7200    2.7500      -3.00
     七天                    3.4000    3.4000      +0.00
     14天                    4.0500    4.1000      -5.00
                                                
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.7300    2.7410      -1.10
     七天                    2.8740    2.8730      +0.10
     三个月                  4.8559    4.8385      +1.74
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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