中国货币市场：连续净投放隔夜和七天供给无忧，跨年资金仍少报价续升

路透上海12月20日 - 中国央行在公开市场连日净投放，银行间市场周三隔夜和七天期 等月内资金供给无忧，但可跨年底的14天及以上期限依旧难求，出资方多为基金类机构，融 出报价进一步升至9%附近。 上海一券商交易员表示，即使是非银机构，借隔夜和七天期资金难度亦不大，只是“跨 月的都飞上天了，没法借，(14天期)今天8.0%都借不到。” 相对而言，交易所质押式回购可跨年品种成交价格略低，14天期最新成交在7%以下。 对银行类机构来说，基金等提供的跨年资金，因利率过高无法操作，而大型银行目前罕 有跨年供给，同样只能先平当日头寸再慢慢安排跨年。 今日稍早，央行公开市场进行了800亿元人民币逆回购操作，单日净投放100亿元。本周 此前两日全口径净投放规模分别为730亿元和200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7001 2.7247 -2.46 七天 2.8650 2.9024 -3.74 14天 4.0249 4.0365 -1.16 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.1800 4.7450 +43.50 七天 5.2250 5.1200 +10.50 14天 6.6850 6.3950 +29.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7200 2.7500 -3.00 七天 3.4000 3.4000 +0.00 14天 4.0500 4.1000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7300 2.7410 -1.10 七天 2.8740 2.8730 +0.10 三个月 4.8559 4.8385 +1.74 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)