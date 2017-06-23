中国货币市场：逆回购停做资金面不改宽松，跨季预期平稳压力不大

路透上海6月23日 - 中国银行间市场周五资金面延续宽松，14天等长期限回购利率续降，显示跨季压力暂 有限。交易员表示，央行今暂停逆回购操作对流动性扰动不大，非银机构受限MPA(宏观审慎评估)但融资难度 不超预期，季末货币市场情绪仍然偏乐观，关注下周跨季的七天回购定价水平。 “松啊，稳稳的幸福；就是贵钱都出不掉了，我们倒是挺忧伤的。”上海一基金交易员称。 他表示，目前市场上对长期限资金需求不算太多，预计仍有不少机构以隔夜滚动融资过渡，下周再借七天 或更短期限跨季，以降低跨季融资成本。 “(押信用债)前两天14天都能到6%，现在基本5.5%附近。下周七天就能跨季，长的更加没人要了。”他说 。 上海一券商交易员亦表示，即使对受MPA影响较大的非银机构而言，供给在量上也不太成问题，“不考虑 价格的话，借的难度没那么大；加不加点看找谁借了，目前隔夜押利率债的话，有些按加权也可能借到。” 她预计，随着七天期回购开始跨季，下周一该期限利率可能跳涨至3.5%以上，目前该品种存款类机构间口 径的加权价在2.80%左右。 中国央行周五公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平 ，公开市场今日不开展操作。此为近一个月来首次暂停公开市场操作。据此计算，本周净回笼600亿元人民币 。 中国金融新闻网周五报导称，从人民银行公开市场业务操作室获悉，6月份以来央行通过MLF、逆回购等工 具向主要商业银行提供了充足的流动性，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性充裕，市场预期稳定。 商业银行从央行获取资金后积极向市场融出，资金分层传导顺畅，货币市场关键期限品种利率稳中有降，金融 机构对平稳渡过6月末时点信心明显增强。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7610 2.8311 -7.01 七天 2.7934 2.9589 -16.55 14天 4.1189 4.2112 -9.23 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9950 4.1000 -10.50 七天 4.6750 4.7550 -8.00 14天 4.6000 4.8750 -27.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.9000 -5.00 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 3.9800 4.4000 -42.00 Shibor 其中:隔夜 2.8100 2.8690 -5.90 七天 2.9360 2.9432 -0.72 三个月 4.6300 4.6521 -2.21 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)