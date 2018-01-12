中国货币市场：逆回购加码投放资金略有改善，但缴税将近料难脱紧平衡

路透上海1月12日 - 中国银行间市场周五资金面收紧态势略有放缓，除14天外主要回购利率亦有下行。交 易员称，早盘资金一度仍显偏紧，拆借价格亦居高不下，随着央行公开市场单日1,800亿元净投放驰援，大行 融出增多，流动性稳中有所改善，不过预计下周缴税集中走款及MLF到期等因素影响下，资金仍难脱离紧平衡 局面。 “早上价格高一些，10点多以后就好很多了，松下来了一点，我们隔夜差不多3.3%，七天3.6%借的，后来 平了就没再问了。”华南一券商交易员表示，缴税走款得下周陆续开始，央行逆回购和国库现金什么的都有投 放，预计MLF大概率应该也会续作。 中国央行稍早公告称，为对冲税期、央行逆回购到期等因素影响，维护银行体系流动性合理稳定， 今日 进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期1,300亿元。据此计算，本周将净投放4 00亿元。 路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,825亿元，和1月24 日的1,070亿元。此外，财政部和央行周三公告，将于下周一(15日)进行今年首次国库现金定期存款招投标， 操作量800亿元人民币，期限三个月（91天）。当日有等额国库现金定存资金到期。 “目前还是算紧平衡吧，还得看央行后期投放力度如何，不是还能动用准备金2%么，现在就指着这个活了 。”华北一券商交易员表示，押利率的加权拆借问题倒是不大，但押信用债仍需加点。 根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限 为1月15日。 央行此前公告称，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备 金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超 过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8199 2.8396 -1.97 七天 2.8456 2.9376 -9.20 14天 3.9742 3.8536 +12.06 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9700 2.3750 +59.50 七天 3.3200 3.3650 -4.50 14天 3.8100 3.7400 +7.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.8500 +0.00 七天 3.4500 3.4900 -4.00 14天 4.0000 3.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8300 2.8320 -0.20 七天 2.8640 2.8320 +3.20 三个月 4.6791 4.6701 +0.90 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)