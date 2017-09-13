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中国货币市场：逆回购对冲到期资金总量平衡，七天及以上期限仍供不应求
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2017年9月13日 / 凌晨3点54分 / 1 个月内

中国货币市场：逆回购对冲到期资金总量平衡，七天及以上期限仍供不应求

2 分钟阅读

    路透上海9月13日 - 中国央行公开市场周三重启逆回购，规模完全对冲到期量，未对银行间市场资金面造成扰动，因此后者延续总量平衡态势。期限结构上，隔夜供给较多，基本可满足需求；七天及以上期限则供给不足，因其覆盖MLF到期和缴税期而需求旺盛。
    
    同业存单方面，发行利率经过快速回落后渐趋稳。作为主力的三个月期品种，AAA评级最新利率4.2%左右，一个月接近或稍低。
    
    上海一银行交易员称，今日流动性总量无碍，隔夜尚可，但“七天以上需求多，马上进入缴税期，今天借20号到期差不多正好，而且周六还有MLF到期，都想先提前备着。”
    
    央行公开市场稍早进行了总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期200亿元，完全对冲今日到期量。另外，本周六(16日)有1,135亿元中期借贷便利(MLF)到期，将顺延至下周一(18日)。
    
    华北一银行交易员补充说，近来资金面基本都在平衡状态附近，本月面临季末和十一长假，波动在所难免，但央行“最后托底人功能”依旧支撑信心。
    
    以下为主要货币市场利率报价:
 北京时间11:45              今日(%)    上日(%)   变动(bp
                                                    )
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.6219     2.6220     -0.01
  七天                       2.7863     2.8734     -8.71
 14天                        3.7994     3.7796     +1.98
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   4.2200     4.1300     +9.00
  七天                       4.2950     4.4000    -10.50
  14天                       4.3850     4.5300    -14.50
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.6500     2.6500     +0.00
 >                                               
  七天                       3.6000     3.4400    +16.00
  14天                       3.9000     3.8000    +10.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.6500     2.6483     +0.17
 七天                        2.8056     2.8036     +0.20
 三个月                      4.3711     4.3768     -0.57
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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