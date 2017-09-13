中国货币市场：逆回购对冲到期资金总量平衡，七天及以上期限仍供不应求

路透上海9月13日 - 中国央行公开市场周三重启逆回购，规模完全对冲到期量，未对银行间市场资金面造成扰动，因此后者延续总量平衡态势。期限结构上，隔夜供给较多，基本可满足需求；七天及以上期限则供给不足，因其覆盖MLF到期和缴税期而需求旺盛。 同业存单方面，发行利率经过快速回落后渐趋稳。作为主力的三个月期品种，AAA评级最新利率4.2%左右，一个月接近或稍低。 上海一银行交易员称，今日流动性总量无碍，隔夜尚可，但“七天以上需求多，马上进入缴税期，今天借20号到期差不多正好，而且周六还有MLF到期，都想先提前备着。” 央行公开市场稍早进行了总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期200亿元，完全对冲今日到期量。另外，本周六(16日)有1,135亿元中期借贷便利(MLF)到期，将顺延至下周一(18日)。 华北一银行交易员补充说，近来资金面基本都在平衡状态附近，本月面临季末和十一长假，波动在所难免，但央行“最后托底人功能”依旧支撑信心。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6219 2.6220 -0.01 七天 2.7863 2.8734 -8.71 14天 3.7994 3.7796 +1.98 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2200 4.1300 +9.00 七天 4.2950 4.4000 -10.50 14天 4.3850 4.5300 -14.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.6500 2.6500 +0.00 > 七天 3.6000 3.4400 +16.00 14天 3.9000 3.8000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6500 2.6483 +0.17 七天 2.8056 2.8036 +0.20 三个月 4.3711 4.3768 -0.57 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)