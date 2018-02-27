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February 27, 2018 / 4:01 AM / a day ago

中国货币市场：逆回购暂停不改资金宽松，财政投放助力两会前料无忧

3 分钟阅读

    路透上海2月27日 - 中国央行公开市场周二暂停逆回购操作，但丝毫无碍银行间市场流动性持续宽松局面，跨月资金亦拆借难度不大。交易员称，央行未雨绸缪春节后累计资金投放效应有所显现，叠加月末财政投放助力，3月全国人大和政协“两会”前料流动性暂时问题不大。
    
    “还是宽松吧，OMO(公开市场)没做了，央妈说有财政投放，照理也会差不多一直松到下月初了。我们跨月找银行借的，也便宜，3%左右，倒是隔夜资金据说反而不好出呢。”上海一基金交易员说。
    
    他并称，两会召开在即，感觉央行维稳意味特别浓，本以为节后资金会稍收紧一点，但央行公开市场连续大额投放后，自昨日开始资金已非常宽松，提振现券市场也提前走暖。
        
    央行周二公告，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。考虑到今日无逆回购到期，单日既无投放亦无回笼。据路透统计，本周公开市场共有2,700亿元逆回购到期，分布在周四至周五，本周前三天均无逆回购到期。
    
    华北一券商交易员亦称，“一季度一直挺松的，不知道到底是不是开会在维稳，还得看看两会后的节奏如何。”
    
    今年春节假期为2月15日至2月21日，上周六(24日)为调休工作日，当日央行未进行逆回购操作。截至今日，春节后央行全口径净投放已达4,865亿元人民币。
    
    中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。
    
    央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。
              
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:38                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5396     2.5542      -1.46
      七天                     2.8445     2.8450      -0.05
                                                  
      14天                     3.6854     3.6730      +1.24
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.5600     3.3750     +18.50
                                                  
      七天                     3.6500     3.7550     -10.50
                                                  
      14天                     3.6800     3.7400      -6.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5500     2.5600      -1.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.0100     +39.00
                                                  
      14天                     3.7500     3.7500      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5610     2.5710      -1.00
                                                  
       七天                    2.8610     2.8700      -0.90
                                                  
       三个月                  4.7103     4.7128      -0.25
                                                  
 
 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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