中国货币市场：逆回购暂停不改资金宽松，财政投放助力两会前料无忧

路透上海2月27日 - 中国央行公开市场周二暂停逆回购操作，但丝毫无碍银行间市场流动性持续宽松局面，跨月资金亦拆借难度不大。交易员称，央行未雨绸缪春节后累计资金投放效应有所显现，叠加月末财政投放助力，3月全国人大和政协“两会”前料流动性暂时问题不大。 “还是宽松吧，OMO(公开市场)没做了，央妈说有财政投放，照理也会差不多一直松到下月初了。我们跨月找银行借的，也便宜，3%左右，倒是隔夜资金据说反而不好出呢。”上海一基金交易员说。 他并称，两会召开在即，感觉央行维稳意味特别浓，本以为节后资金会稍收紧一点，但央行公开市场连续大额投放后，自昨日开始资金已非常宽松，提振现券市场也提前走暖。 央行周二公告，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。考虑到今日无逆回购到期，单日既无投放亦无回笼。据路透统计，本周公开市场共有2,700亿元逆回购到期，分布在周四至周五，本周前三天均无逆回购到期。 华北一券商交易员亦称，“一季度一直挺松的，不知道到底是不是开会在维稳，还得看看两会后的节奏如何。” 今年春节假期为2月15日至2月21日，上周六(24日)为调休工作日，当日央行未进行逆回购操作。截至今日，春节后央行全口径净投放已达4,865亿元人民币。 中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。 央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5396 2.5542 -1.46 七天 2.8445 2.8450 -0.05 14天 3.6854 3.6730 +1.24 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.5600 3.3750 +18.50 七天 3.6500 3.7550 -10.50 14天 3.6800 3.7400 -6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.5600 -1.00 七天 3.4000 3.0100 +39.00 14天 3.7500 3.7500 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5610 2.5710 -1.00 七天 2.8610 2.8700 -0.90 三个月 4.7103 4.7128 -0.25 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)