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中国货币市场：逆回购现身资金面紧势稍缓，但机构平头寸仍不能挑挑拣拣
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2017年10月10日 / 凌晨4点29分 / 11 天前

中国货币市场：逆回购现身资金面紧势稍缓，但机构平头寸仍不能挑挑拣拣

2 分钟阅读

    路透上海10月10日 - 中国银行间市场周二资金紧势稍缓；大行供给有所恢复，央行公
开市场逆回购亦重新现身，虽仅为对冲到期量，但有助减缓市场紧张情绪，回购利率亦从昨
日高位明显下行。
    
    交易员指出，10月是缴税大月，资金压力犹存，虽然定向降准新政放宽了评价标准，但
仍仅能归于结构性货币政策工具，而且昨日在流动性紧绷的情况下，央行依然停做逆回购，
表明其不愿看到宽松预期扩散，在中性政策基调不改的情况下，资金面谨慎预期未消。
    
    “好一点了，银行那边都能出一些，昨天我们最后三分钟才平（头寸），今天上午差不
多都平啦。利率也降了，（隔夜）加个点就能借到，3%多点，”北京一基金公司交易员称。
    
    北京一保险机构交易员谈到，隔夜回购利率从昨日的超过5%回落，资金供给也有好转，
但仍难言宽裕，机构平头寸仍不能挑挑拣拣。
    
    中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，仅有七天期一个品种；
逆回购在暂停三个交易日后再度现身。据此计算，单日操作量完全对冲到期量。
    
    上海一银行交易员指出，今日的逆回购虽仅是象征性的，但在到期量较少的情况下，央
行还能有所表示已属不易，对市场情绪也有一定安抚作用。而周五若央行能适当超量续做本
月到期的MLF（中期借贷便利），则有助于进一步稳定市场心态，不过随后缴税影响很快显
现，资金面即便缓和程度亦有限。
    
    市场人士周一透露，中国央行已就本月将到期的MLF续做进行询量，有望在本周五（13
日）操作；本次央行可能还会延续此前几个月的模式，即通过一次操作续做全月到期的MLF
。 
    
    中国央行9月30日决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占
比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调
1个百分点。这一措施将从2018年起实施。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 12:23                     今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                       ) 
 质押式回购加权平均利率                                       
  其中:隔夜                           2.7255   2.7648    -3.93
      七天                            2.9842   2.9706    +1.36
      14天                            4.3062   4.3005    +0.57
 上海证交所质押式回购利率                                     
  其中:隔夜                           6.4400   8.7450  -230.50
      七天                            4.9950   5.7650   -77.00
      14天                            4.6550   5.1000   -44.50
 回购定盘利率                                                 
  其中:隔夜                           2.7500   2.7000    +5.00
      七天                            3.4400   3.4400     0.00
      14天                            4.5000   4.3000   +20.00
 Shibor                                                       
  其中:隔夜                           2.7380   2.7400    -0.20
      七天                            2.9390   2.9201    +1.89
      三个月                          4.3541   4.3502    +0.39
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)

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