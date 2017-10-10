中国货币市场：逆回购现身资金面紧势稍缓，但机构平头寸仍不能挑挑拣拣

路透上海10月10日 - 中国银行间市场周二资金紧势稍缓；大行供给有所恢复，央行公 开市场逆回购亦重新现身，虽仅为对冲到期量，但有助减缓市场紧张情绪，回购利率亦从昨 日高位明显下行。 交易员指出，10月是缴税大月，资金压力犹存，虽然定向降准新政放宽了评价标准，但 仍仅能归于结构性货币政策工具，而且昨日在流动性紧绷的情况下，央行依然停做逆回购， 表明其不愿看到宽松预期扩散，在中性政策基调不改的情况下，资金面谨慎预期未消。 “好一点了，银行那边都能出一些，昨天我们最后三分钟才平（头寸），今天上午差不 多都平啦。利率也降了，（隔夜）加个点就能借到，3%多点，”北京一基金公司交易员称。 北京一保险机构交易员谈到，隔夜回购利率从昨日的超过5%回落，资金供给也有好转， 但仍难言宽裕，机构平头寸仍不能挑挑拣拣。 中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，仅有七天期一个品种； 逆回购在暂停三个交易日后再度现身。据此计算，单日操作量完全对冲到期量。 上海一银行交易员指出，今日的逆回购虽仅是象征性的，但在到期量较少的情况下，央 行还能有所表示已属不易，对市场情绪也有一定安抚作用。而周五若央行能适当超量续做本 月到期的MLF（中期借贷便利），则有助于进一步稳定市场心态，不过随后缴税影响很快显 现，资金面即便缓和程度亦有限。 市场人士周一透露，中国央行已就本月将到期的MLF续做进行询量，有望在本周五（13 日）操作；本次央行可能还会延续此前几个月的模式，即通过一次操作续做全月到期的MLF 。 中国央行9月30日决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占 比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调 1个百分点。这一措施将从2018年起实施。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7255 2.7648 -3.93 七天 2.9842 2.9706 +1.36 14天 4.3062 4.3005 +0.57 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.4400 8.7450 -230.50 七天 4.9950 5.7650 -77.00 14天 4.6550 5.1000 -44.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7000 +5.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.5000 4.3000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7380 2.7400 -0.20 七天 2.9390 2.9201 +1.89 三个月 4.3541 4.3502 +0.39 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)