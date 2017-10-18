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中国货币市场：逆回购续放量资金依旧宽松，十九大维稳本周压力仍有限
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2017年10月18日 / 早上6点49分 / 7 天前

中国货币市场：逆回购续放量资金依旧宽松，十九大维稳本周压力仍有限

2 分钟阅读

    路透上海10月18日 - 中国银行间市场周三资金面依旧宽松，隔夜品种利率减点较为普遍。央行公开市场连续第二日逆回购操作放量，虽主要是对冲逆回购和MLF到期，但十九大开幕首日释放维稳信号的意味亦较浓，而缴税影响预计要在下周显现，本周流动性压力依然有限。
    
    交易员指出，机构为准备缴税和跨月，近两日来七天和14天资金需求升温，而在央行持续大量投放的支持下，上述两个期限的资金供给也在趋于改善。
    
    “今天很松很松，（隔夜资金）减点的不少，这几天肯定都平安无事了，”北京一券商交易员称。
    
    华东一银行交易员称，此前隔夜资金就一直充裕，只是前两日起七天和14天品种需求明显增多，很多机构也是担忧下周缴税时压力加大，因此提前筹备。而央行今日进行了1,400亿元的14天逆回购，刚好可以跨月，对平缓月底前的资金预期有不小作用。
    
    中国央行今日进行3,000亿元人民币逆回购操作，其中七天1,600亿元，14天1,400亿元。今日有300亿元逆回购和2,275亿元中期借贷便利(MLF)到期。按逆回购口径计算，单日净投放2,700亿元。    
    
    中国央行上周五(13日)进行了4,980亿元MLF操作，期限一年，利率持平于3.20%，规模超出本月4,395亿元的MLF到期总量。
    
    上述银行交易员并认为，在十九大召开期间，央行应仍会乐见资金面保持稳中偏松，不会让市场情绪出现明显波动，“这两天再放一些跨月的钱，这个月问题也不大了。”
        
    中国共产党第十九次全国代表大会开幕会今日上午举行。
    
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。    
            
    以下为主要货币市场利率报价：
        
 北京时间14:29               今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                           
 质押式回购加权平均利率                                    
   其中：隔夜                 2.5783    2.5935       -1.52 
         七天                 2.8688    2.8718       -0.30 
         14天                 3.8702    3.7757        9.45 
 上海证交所质押式回购利率                                  
      其中:隔夜               2.5550    2.6250       -7.00 
           七天               3.0650    3.3150      -25.00 
          14天                4.0200    3.9800        4.00 
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                   2.5900    2.6000       -1.00 
       七天                   3.2400    3.1000       14.00 
      14天                    3.8500    3.8000        5.00 
 Shibor                                                    
      其中:隔夜               2.5960    2.6003       -0.43 
           七天               2.8468    2.8483       -0.15 
         三个月               4.3729    4.3711        0.18 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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