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中国货币市场：逆回购续驰援流动性略缓，但偏紧格局未改非银拆借更为不易
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2017年7月19日 / 凌晨4点07分 / 20 天内

中国货币市场：逆回购续驰援流动性略缓，但偏紧格局未改非银拆借更为不易

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海7月19日 - 中国银行间市场周三早盘资金面紧势不改，随着逆回购继续逾千亿投放驰援，市场情
绪稍缓但仍未从根本上改观。交易员表示，央行公开市场继续大手笔投放稳定预期，但缴税走款扰动未消，临
近中午大行零星增加供给，机构资金拆借难度较上日略缓，不过相较之下，非银类机构拆借仍属不易。
            
    “ 一早还是各种跪啊，基本都不出，昨天大行一早出了点长(期限)的就没了，今天上午后来大行给各家
机构都提供了一点点，隔夜也有，比昨天稍微好一点点吧，但是日子还是很难过，还没平(头寸)，看看下午吧
。”上海一银行交易员称。
    
    上述交易员表示，这个月缴税据说有七、八千亿的规模，所以资金面收紧也算情理之中，主要是不少机构
6月份资金宽松的时候又在加杠杆了，如果央行后面几天还能继续千亿投放应该问题不大。    
    
    央行周三公告称，公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期
400亿。据此计算，单日净投放1,000亿元。 此前两日公开市场依次开展1,700亿元和2,000亿元逆
回购操作。
    
    华北一券商交易员表示，个别非银机构隔夜拆借价格最高能到5%，但是大多数机构在4%左右，但是现在央
行逆回购投放的规模也在逐步下降中，说明央行也对流动性有整体把控，所以预计缴税期对资金面扰动也应该
是时点性冲击。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:02                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7211     2.7587      -3.76
      七天                     2.7946     2.7880      +0.66
                                                  
      14天                     4.0148     3.8381     +17.67
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.8300     4.3400     +49.00
                                                  
      七天                     4.3350     4.4950     -16.00
                                                  
      14天                     4.2000     4.5200     -32.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7600     2.7400      +2.00
                                                  
      七天                     3.6000     3.4000     +20.00
                                                  
      14天                     4.4000     4.0600     +34.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7220     2.7010      +2.10
                                                  
       七天                    2.8420     2.8293      +1.27
                                                  
       三个月                  4.2600     4.2666      -0.66
                                                  
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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