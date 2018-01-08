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中国货币市场：逆回购连缺未改充裕资金面，财政存款及备付留存仍是支撑
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January 8, 2018 / 4:31 AM / a day ago

中国货币市场：逆回购连缺未改充裕资金面，财政存款及备付留存仍是支撑

2 分钟阅读

    路透上海1月8日 - 中国银行间市场周一流动性依旧充裕，跨春节前资金需求均可满足
。交易员称，尽管公开市场连续数日暂停操作，但感觉去年末集中投放的财政存款和银行备
付还有不少富余，资金面继续一片祥和。
    
    同业存单方面，发行人更青睐可跨春节的三个月及以上期限品种，AA评级的地方性银行
发行利率在4.7%-4.8%左右，一个月期需求不大。
    
    北京一银行交易员表示，“月初本身就会很松，财政存款可能还在账上(不少)，离春节
还有时候。”
    
    但她同时指出，后续还需要关注公开市场连续暂停引发的净回笼累积效应，加上月中将
迎来缴税，以及中期借贷便利(MLF)到期，在宽松态势下，心态也不能完全放松。
    
    中国央行称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的
影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第11日暂停操作。
    
    上海一券商交易员透露，银行间市场非银机构以AA级信用债为抵押品，借入七天期回购
，利率维持在上周的3.5%左右，下行空间已经不大。

    路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,
825亿元，和1月24日的1,070亿元。
    
    央行12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2018年初
普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、跨春节
流动性供应是有保障的。
    
    以下为主要货币市场利率报价: 
 北京时间11:29               今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                )
 质押式回购加权平均利率                                
   其中：隔夜                 2.4378   2.3957     4.21 
         七天                 2.6758   2.6860    -1.02 
         14天                 3.4690   3.4257     4.33 
 上海证交所质押式回购利率                              
      其中:隔夜               2.6950   2.5350    16.00 
           七天               3.1750   3.0850     9.00 
          14天                3.3800   3.3850    -0.50 
 回购定盘利率                                          
  其中:隔夜                   2.4500   2.4700    -2.00 
       七天                   2.7500   2.7300     2.00 
      14天                    3.5000   3.5000     0.00 
 Shibor                                                
      其中:隔夜               2.4610   2.4840    -2.30 
           七天               2.7370   2.7450    -0.80 
         三个月               4.6594   4.6637    -0.43 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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