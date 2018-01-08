中国货币市场：逆回购连缺未改充裕资金面，财政存款及备付留存仍是支撑

路透上海1月8日 - 中国银行间市场周一流动性依旧充裕，跨春节前资金需求均可满足 。交易员称，尽管公开市场连续数日暂停操作，但感觉去年末集中投放的财政存款和银行备 付还有不少富余，资金面继续一片祥和。 同业存单方面，发行人更青睐可跨春节的三个月及以上期限品种，AA评级的地方性银行 发行利率在4.7%-4.8%左右，一个月期需求不大。 北京一银行交易员表示，“月初本身就会很松，财政存款可能还在账上(不少)，离春节 还有时候。” 但她同时指出，后续还需要关注公开市场连续暂停引发的净回笼累积效应，加上月中将 迎来缴税，以及中期借贷便利(MLF)到期，在宽松态势下，心态也不能完全放松。 中国央行称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的 影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第11日暂停操作。 上海一券商交易员透露，银行间市场非银机构以AA级信用债为抵押品，借入七天期回购 ，利率维持在上周的3.5%左右，下行空间已经不大。 路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1, 825亿元，和1月24日的1,070亿元。 央行12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2018年初 普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、跨春节 流动性供应是有保障的。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.4378 2.3957 4.21 七天 2.6758 2.6860 -1.02 14天 3.4690 3.4257 4.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6950 2.5350 16.00 七天 3.1750 3.0850 9.00 14天 3.3800 3.3850 -0.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4500 2.4700 -2.00 七天 2.7500 2.7300 2.00 14天 3.5000 3.5000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.4610 2.4840 -2.30 七天 2.7370 2.7450 -0.80 三个月 4.6594 4.6637 -0.43 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)