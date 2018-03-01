FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 1, 2018 / 4:10 AM / in a day

中国货币市场：逆回购重启月初资金平衡中略显紧，季末月份谨慎心态难消

3 分钟阅读

    路透上海3月1日 - 中国银行间市场周四资金面整体改善有限，大行一早融出谨慎致流动性平衡中稍显紧
势。交易员表示，虽然今日央行公开市场逆回购暂停两日后重启，但仍实现小幅净回笼，流动性自上日尾盘开
始收敛后，进入月初资金情况仍未明显改观，多数机构轧平头寸尚需多方询价。
    
     他们并表示，随着两会(全国人大和政协“两会”)召开在即，央行后续操作仍待观察，但季末月份机构
谨慎心态难消。

    “(资金算)平衡吧，早间还是有些紧张，今天央妈也就算是对冲到期，早上大行出了一些，但是出得也不
多。”上海一基金交易员称。
    
    他并称，流动性整体不及之前宽松，但是财政投放陆续到账可能会有一定缓解，不过规模预计比较有限；
同时央行今日还净回笼100亿元，也说明其对资金面仍有一定底气。
    
    继此前两日连续暂停逆回购，央行公开市场今日进行了总额1,500亿元人民币逆回购操作；其中七天期1,0
00亿，28天期300亿，63天期200亿。据此计算，公开市场单日将净回笼100亿元。据路透统计，本周公开市场
共有2,700亿元逆回购到期。
        
    北京一银行交易员指出，不排除CRA(临时准备金动用安排)到期仍有一定影响。即便预期两会召开在即央
行可能进行维稳操作，但毕竟是季末最后一个月份，机构普遍都比较担忧，特别是担心两会之后态度如何变化
。    
         
    中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。
    
    央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充
中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比
重。
              
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:47                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6753     2.7466      -7.13
      七天                     2.8581     2.9965     -13.84
                                                  
      14天                     3.6613     3.7774     -11.61
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.3250     3.2100     +11.50
                                                  
      七天                     3.4900     3.5950     -10.50
                                                  
      14天                     3.5600     3.6600     -10.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7000     2.7400      -4.00
                                                  
      七天                     3.2000     3.4900     -29.00
                                                  
      14天                     3.8000     3.8000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6910     2.7080      -1.70
                                                  
       七天                    2.8960     2.9060      -1.00
                                                  
       三个月                  4.7154     4.7131      +0.23
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below