中国货币市场：逆回购重启月初资金平衡中略显紧，季末月份谨慎心态难消

路透上海3月1日 - 中国银行间市场周四资金面整体改善有限，大行一早融出谨慎致流动性平衡中稍显紧 势。交易员表示，虽然今日央行公开市场逆回购暂停两日后重启，但仍实现小幅净回笼，流动性自上日尾盘开 始收敛后，进入月初资金情况仍未明显改观，多数机构轧平头寸尚需多方询价。 他们并表示，随着两会(全国人大和政协“两会”)召开在即，央行后续操作仍待观察，但季末月份机构 谨慎心态难消。 “(资金算)平衡吧，早间还是有些紧张，今天央妈也就算是对冲到期，早上大行出了一些，但是出得也不 多。”上海一基金交易员称。 他并称，流动性整体不及之前宽松，但是财政投放陆续到账可能会有一定缓解，不过规模预计比较有限； 同时央行今日还净回笼100亿元，也说明其对资金面仍有一定底气。 继此前两日连续暂停逆回购，央行公开市场今日进行了总额1,500亿元人民币逆回购操作；其中七天期1,0 00亿，28天期300亿，63天期200亿。据此计算，公开市场单日将净回笼100亿元。据路透统计，本周公开市场 共有2,700亿元逆回购到期。 北京一银行交易员指出，不排除CRA(临时准备金动用安排)到期仍有一定影响。即便预期两会召开在即央 行可能进行维稳操作，但毕竟是季末最后一个月份，机构普遍都比较担忧，特别是担心两会之后态度如何变化 。 中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。 央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充 中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比 重。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6753 2.7466 -7.13 七天 2.8581 2.9965 -13.84 14天 3.6613 3.7774 -11.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3250 3.2100 +11.50 七天 3.4900 3.5950 -10.50 14天 3.5600 3.6600 -10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.7400 -4.00 七天 3.2000 3.4900 -29.00 14天 3.8000 3.8000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6910 2.7080 -1.70 七天 2.8960 2.9060 -1.00 三个月 4.7154 4.7131 +0.23 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)