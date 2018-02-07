中国货币市场：逾千亿国库现金投放驰援资金仍宽，跨春节预期亦平稳

路透上海2月7日 - 中国银行间市场周三资金面整体宽松格局不改。交易员称，尽管央行公开市场连续10日零操作，叠加春节提现需求不减，致流动性泛滥局面稍显收敛；但受今日1,200亿元人民币国库现金投放驰援助益，场内流动性压力仍比较有限，机构轧平头寸难度不大。 “只是没前几天泛滥了吧，但还算挺松的，隔夜非银押信用的话还是得加20bp(基点)左右吧。”华南一券商交易员说，14天期限可以跨春节，价格在4.4%附近，感觉出的机构也有，整体压力并不算大。 央行稍早公告称，今日开展1,200亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。这是央行公开市场连续第10个交易日暂停操作；据此计算，单日将净回笼1,000亿元。 业内人士周三透露，财政部与央行稍早招标的1,200亿元三个月(91天期)国库现金定期存款，中标利率为4.50%，较上次(1月15日)同期限品种利率走低20个基点(bp)。2月有一期1,200亿元的中央国库现金定存将到期，与此次招标规模等量，不过到期日为2月23日落在春节后。 华中一银行交易员表示，央行提前续作到期的国库现金定存，也是未雨绸缪为跨节流动性提供保障，中标结果略有偏低，显示资金确实比较宽松，同时CRA（临时准备金动用安排）也已启动，大部分机构跨节预期和心态都还算平稳。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5618 2.5309 +3.09 七天 2.7083 2.7130 -0.47 14天 3.9853 3.9044 +8.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3950 2.7400 +65.50 七天 4.1500 3.2100 +94.00 14天 4.1800 3.9800 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.5400 +3.00 七天 2.7200 2.7500 -3.00 14天 4.0000 3.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.5710 2.5390 +3.20 七天 2.7710 2.7706 +0.04 三个月 4.7070 4.7206 -1.36 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)