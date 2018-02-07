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February 7, 2018 / 4:09 AM / a day ago

中国货币市场：逾千亿国库现金投放驰援资金仍宽，跨春节预期亦平稳

3 分钟阅读

    路透上海2月7日 - 中国银行间市场周三资金面整体宽松格局不改。交易员称，尽管央行公开市场连续10日零操作，叠加春节提现需求不减，致流动性泛滥局面稍显收敛；但受今日1,200亿元人民币国库现金投放驰援助益，场内流动性压力仍比较有限，机构轧平头寸难度不大。
               
    “只是没前几天泛滥了吧，但还算挺松的，隔夜非银押信用的话还是得加20bp(基点)左右吧。”华南一券商交易员说，14天期限可以跨春节，价格在4.4%附近，感觉出的机构也有，整体压力并不算大。
    
    央行稍早公告称，今日开展1,200亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。这是央行公开市场连续第10个交易日暂停操作；据此计算，单日将净回笼1,000亿元。
    
    业内人士周三透露，财政部与央行稍早招标的1,200亿元三个月(91天期)国库现金定期存款，中标利率为4.50%，较上次(1月15日)同期限品种利率走低20个基点(bp)。2月有一期1,200亿元的中央国库现金定存将到期，与此次招标规模等量，不过到期日为2月23日落在春节后。
    
    华中一银行交易员表示，央行提前续作到期的国库现金定存，也是未雨绸缪为跨节流动性提供保障，中标结果略有偏低，显示资金确实比较宽松，同时CRA（临时准备金动用安排）也已启动，大部分机构跨节预期和心态都还算平稳。
                     
    中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:47                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5618     2.5309      +3.09
      七天                     2.7083     2.7130      -0.47
                                                  
      14天                     3.9853     3.9044      +8.09
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.3950     2.7400     +65.50
                                                  
      七天                     4.1500     3.2100     +94.00
                                                  
      14天                     4.1800     3.9800     +20.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5700     2.5400      +3.00
                                                  
      七天                     2.7200     2.7500      -3.00
                                                  
      14天                     4.0000     3.9000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5710     2.5390      +3.20
                                                  
       七天                    2.7710     2.7706      +0.04
                                                  
       三个月                  4.7070     4.7206      -1.36
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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