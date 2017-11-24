中国货币市场：隔夜供给一般跨月价高量少，下周逆回购到期多压力不减

路透上海11月24日 - 中国银行间债市周五早盘隔夜供给一般，好在轧平头寸问题不大 。今日起七天期品种即可跨月，但供给极少且价格偏高。交易员称，下周逆回购到期量接近 万亿，又包含月末时点，若无其他流动性补充，只能观望央行如何操作定调悲喜。 华北一银行交易员表示，早盘资金“肯定说不上很宽松，就是头寸还能平。匿名(报价 系统)上价格挂的比全市场加权都高，量还少。” 她并称，目前可跨月的七天期品种供给稀少，下周逆回购到期量不小而且跨月，只能寄 望央行如何操作，市场心态谨慎。 央行稍早进行了500亿元人民币逆回购操作，本周累计净投放1,500亿元。据统计，下周 逆回购到期量为9,500亿，超过本周6,400亿逆回购到期以及800亿国库现金到期量之和。 上海一券商交易员补充说，稍早对非银机构融出七天期资金价格报在5.2%-5.8%，在5.4 %附近有成交，不过规模较为有限。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7839 2.8122 -2.83 七天 2.9008 2.9040 -0.32 14天 4.6945 4.8681 -17.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4050 4.4850 -8.00 七天 5.2300 4.9450 +28.50 14天 4.6500 4.9000 -25.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.8000 2.8000 +0.00 > 七天 3.4400 3.0800 +36.00 14天 5.0000 5.0300 -3.00 Shibor 其中:隔夜 2.7970 2.8030 -0.60 七天 2.8730 2.8710 +0.20 三个月 4.6722 4.6518 +2.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)