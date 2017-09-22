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中国货币市场：隔夜供给充分资金面恢复平衡，财政投放支撑季末前信心
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2017年9月22日 / 凌晨3点48分 / 1 个月内

中国货币市场：隔夜供给充分资金面恢复平衡，财政投放支撑季末前信心

2 分钟阅读

    路透上海9月22日 - 中国银行间市场周五资金面恢复平衡，其中隔夜供给充分，多数机构平头寸无忧，相对而言，可跨季期限则仍供不应求。交易员称，缴税期已过，下周又有例行财政存款投放，支撑市场信心，季末前流动性应无大碍。
    
    央行公开市场今日连续三日完全对冲到期量。按逆回购口径计算，本周净投放4,500亿元人民币；若考虑MLF到期，本周全口径净投放3,365亿元。
    
    上海一银行交易员表示，银行间资金面今日较为平衡，“央妈(公开市场)这几天都是对冲，没往回收钱，所以借隔夜都还好，跨季还是需求多。”
    
    她同时指出，下周财政投放时点上存有一定不确定性，因此资金市场还可能会有小波动，不过在央行调节下料无大碍。
    
    根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。
    
    以下为主要货币市场利率报价: 
 北京时间11:32             今日(%)    上日(%)   变动(bp
                                                   )
 质押式回购加权平均利率                            
 其中:隔夜                  2.7532     2.8269     -7.37
  七天                      2.8721     2.9421     -7.00
 14天                       3.8288     4.0596    -23.08
 上海证交所质押式回购利率                              
 其中:隔夜                  4.9600     4.8650     +9.50
  七天                      5.0400     4.9000    +14.00
  14天                      5.0350     4.9600     +7.50
 回购定盘利率                                          
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.7700     2.8500     -8.00
 >                                              
  七天                      3.4400     3.4400     +0.00
  14天                      3.9000     3.9500     -5.00
 Shibor                                                
 其中:隔夜                  2.7560     2.8057     -4.97
 七天                       2.8580     2.8690     -1.10
 三个月                     4.3611     4.3675     -0.64
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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