中国货币市场：隔夜供给充分资金面恢复平衡，财政投放支撑季末前信心

路透上海9月22日 - 中国银行间市场周五资金面恢复平衡，其中隔夜供给充分，多数机构平头寸无忧，相对而言，可跨季期限则仍供不应求。交易员称，缴税期已过，下周又有例行财政存款投放，支撑市场信心，季末前流动性应无大碍。 央行公开市场今日连续三日完全对冲到期量。按逆回购口径计算，本周净投放4,500亿元人民币；若考虑MLF到期，本周全口径净投放3,365亿元。 上海一银行交易员表示，银行间资金面今日较为平衡，“央妈(公开市场)这几天都是对冲，没往回收钱，所以借隔夜都还好，跨季还是需求多。” 她同时指出，下周财政投放时点上存有一定不确定性，因此资金市场还可能会有小波动，不过在央行调节下料无大碍。 根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7532 2.8269 -7.37 七天 2.8721 2.9421 -7.00 14天 3.8288 4.0596 -23.08 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9600 4.8650 +9.50 七天 5.0400 4.9000 +14.00 14天 5.0350 4.9600 +7.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.7700 2.8500 -8.00 > 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 3.9000 3.9500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7560 2.8057 -4.97 七天 2.8580 2.8690 -1.10 三个月 4.3611 4.3675 -0.64 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)