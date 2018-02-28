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February 28, 2018 / 4:08 AM / a day ago

中国货币市场：隔夜品种跨月利率稍涨，逆回购续停资金面延续宽松

3 分钟阅读

    路透上海2月28日 - 中国银行间市场周三资金面总体宽松，惟隔夜回购今起跨月，利率有一定上涨。交易员表示，月末因素对流动性影响有限，央行公开市场也采取暂停逆回购的中性操作；但3月步入跨季月份，市场谨慎情绪料逐渐升温，继续密切关注央行操作变化。

    “跨月了隔夜价格有点上，但也不是很多；央行也说流动性处于较高水平，后面两天有（逆回购）到期，可能会回笼一点吧，”上海一券商交易员称。
    
    中国央行周三公告，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日仍不开展公开市场操作。因今日无逆回购到期，此为连续第二日既无投放亦无回笼。周四和周五公开市场将有2,700亿元人民币逆回购到期。
        
    华南一银行交易员指出，资金面总体宽松情况下，2月月末因素没有明显影响，目前流动性不确定性主要在于跨季。近期同业存单发行量大但集中于一个月期限，也反映市场对中长期流动性状况仍有观望心态。
    
    “两会结束前资金面可能小幅收敛，但预计不会有非常明显的压力；两会闭幕、3月缴税开始以后就有点变数了，包括中国会否跟进美联储升息，”她表示。
    
    中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。
    
    央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。
              
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间11:12                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6992     2.5426     +15.66
      七天                     3.0005     2.8984     +10.21
                                                  
      14天                     3.7600     3.6934      +6.66
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.5950     3.4200     +17.50
                                                  
      七天                     3.6350     3.5850      +5.00
                                                  
      14天                     3.6000     3.6450      -4.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5500     2.5600      -1.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.0100     +39.00
                                                  
      14天                     3.7500     3.7500      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7080     2.5610     +14.70
                                                  
       七天                    2.9060     2.8610      +4.50
                                                  
       三个月                  4.7131     4.7103      +0.28
                                                  
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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