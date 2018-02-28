中国货币市场：隔夜品种跨月利率稍涨，逆回购续停资金面延续宽松

路透上海2月28日 - 中国银行间市场周三资金面总体宽松，惟隔夜回购今起跨月，利率有一定上涨。交易员表示，月末因素对流动性影响有限，央行公开市场也采取暂停逆回购的中性操作；但3月步入跨季月份，市场谨慎情绪料逐渐升温，继续密切关注央行操作变化。 “跨月了隔夜价格有点上，但也不是很多；央行也说流动性处于较高水平，后面两天有（逆回购）到期，可能会回笼一点吧，”上海一券商交易员称。 中国央行周三公告，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日仍不开展公开市场操作。因今日无逆回购到期，此为连续第二日既无投放亦无回笼。周四和周五公开市场将有2,700亿元人民币逆回购到期。 华南一银行交易员指出，资金面总体宽松情况下，2月月末因素没有明显影响，目前流动性不确定性主要在于跨季。近期同业存单发行量大但集中于一个月期限，也反映市场对中长期流动性状况仍有观望心态。 “两会结束前资金面可能小幅收敛，但预计不会有非常明显的压力；两会闭幕、3月缴税开始以后就有点变数了，包括中国会否跟进美联储升息，”她表示。 中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。 央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6992 2.5426 +15.66 七天 3.0005 2.8984 +10.21 14天 3.7600 3.6934 +6.66 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.5950 3.4200 +17.50 七天 3.6350 3.5850 +5.00 14天 3.6000 3.6450 -4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.5600 -1.00 七天 3.4000 3.0100 +39.00 14天 3.7500 3.7500 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.7080 2.5610 +14.70 七天 2.9060 2.8610 +4.50 三个月 4.7131 4.7103 +0.28 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)