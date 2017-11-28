中国货币市场：隔夜宽松七天因跨月紧俏，公开市场连两日对冲到期显中性

路透上海11月28日 - 中国银行间债市周二资金面仍呈现结构性需求矛盾，隔夜资金较为宽松，跨月的七 天资金供不应求。交易员称，央行公开市场连续两日完全对冲到期，中性态度明显，月末时点致跨月资金拆借 难度较大，非银机构尤甚，未来两日逆回购到期量仍偏高，仍需关注央行对冲情况。 “隔夜很松的，但是跨月的七天不太好借，14天又太贵，借的人少。”上海一银行交易员表示，央行公开 市场态度比较中性，月末还剩两天应该问题不大，不过相对来说，银行轧平头寸难度仍要好于于非银机构。 她并表示，即便度过月末，12月又临近季末年底，预计月初资金也不会太宽松，监管层去杠杆的基调下资 金波动也在加大，机构普遍忧患意识增强，多数会提前备付跨年跨季资金。 央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,100亿元，63 天期100亿元，连续第二日完全对冲到期量。据路透统计，本周公开市场共有9,500亿元逆回购到期，其中今日 到期2,500亿元。 “七天我们是3.44%借的，我看好多机构跨月都报的5%以上了，”华北一券商交易员称，隔夜资金加权拆 入问题不大，但是七天难度较大且价格高企，“看看后面两天的情况吧，跨完月末，(即便)下个月也还得要早 早想跨元旦的事儿啊，”她称。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7803 2.8087 -2.84 七天 2.8644 2.8748 -1.04 14天 4.7266 4.6628 +6.38 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1350 3.9850 +15.00 七天 4.9950 5.2000 -20.50 14天 4.5000 4.6350 -13.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8200 -2.00 七天 3.4500 3.4400 +1.00 14天 4.9000 4.8000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7990 2.8190 -2.00 七天 2.8830 2.8830 +0.00 三个月 4.7280 4.7103 +1.77 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)