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中国货币市场：隔夜宽松不改七天稍显谨慎，同业存单利率小涨供需两旺
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December 8, 2017 / 3:58 AM / in 2 days

中国货币市场：隔夜宽松不改七天稍显谨慎，同业存单利率小涨供需两旺

3 分钟阅读

    路透上海12月8日 - 中国银行间市场周五资金面保持宽松，央行公开市场稍早小幅净回笼100亿元，部分
银行为周末的旬末指标考核也控制融出，但从短期资金价格稳定来看压力有限。跨年流动性则持续紧张，同业
存单今日又迎发行高峰，股份制银行三个月期同业存单发行利率向5%靠拢。
    
    上海一基金交易员称，“隔夜松松的，七天价格下不去；对下周比较谨慎吧，央行留了一个后手，大家都
有点虚。”
    
    此外，他提到，早间同业存单供需两旺，从跨月、跨春节的三个月期品种来看，股份制发行利率接近5%。
    
    中国货币网数据显示，兴业银行今日待发行的三个月期同业存单报价4.98%，昨日发行同期限品种利率为4
.97%；浦发银行今日待发行的三个月期同业存单报价4.9802%，昨日发行利率为4.9499%。
    
    华南一银行交易员认为，从官方媒体此前表述来看，跨年流动性应该不会出现特别紧张，只是MLF第二次
续做尚未落地，市场也比较难出现放量的跨年融出。下周起有月度缴税，除了公开市场之外，主要看央行会不
会续做MLF，以及利率会不会上调。
    
    “(央行)上调利率或者不调都有逻辑支撑，我觉得现在加或不加都可以，市场也不会太意外。”她说。
    
    昨日重启28天期逆回购后，中国央行周五未开展逆回购操作，单日净回笼100亿元；央行公告称，目前银
行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。据路透统计，下周公开市场逆回购到期量4,800
亿元；下周六(12月16日)还有1,870亿元MLF到期，顺延至21日。
    
    央行本周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但1,880亿元规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次
打破单次续作全月到期MLF的惯例，当日全口径净回笼2,400亿元；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF
，旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。
    
    以下为主要货币市场利率报价:   
 北京时间 11:43                              今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                                ) 
 质押式回购加权平均利率                                                
  其中:隔夜                                    2.5857   2.5682    +1.75
      七天                                     2.7794   2.8051    -2.57
      14天                                     3.7817   3.7023    +7.94
 上海证交所质押式回购利率                                              
  其中:隔夜                                    3.2000   3.0300   +17.00
      七天                                     3.6550   3.4750   +18.00
      14天                                     3.9600   3.7700   +19.00
 回购定盘利率                                                          
  其中:隔夜                                    2.6000   2.5900    +1.00
      七天                                     3.0000   3.0000     0.00
      14天                                     3.8000   3.8100    -1.00
 Shibor                                                                
  其中:隔夜                                    2.6080   2.5850    +2.30
      七天                                     2.7990   2.7910    +0.80
      三个月                                   4.7918   4.7873    +0.45
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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