中国货币市场：隔夜宽松不改七天稍显谨慎，同业存单利率小涨供需两旺

路透上海12月8日 - 中国银行间市场周五资金面保持宽松，央行公开市场稍早小幅净回笼100亿元，部分 银行为周末的旬末指标考核也控制融出，但从短期资金价格稳定来看压力有限。跨年流动性则持续紧张，同业 存单今日又迎发行高峰，股份制银行三个月期同业存单发行利率向5%靠拢。 上海一基金交易员称，“隔夜松松的，七天价格下不去；对下周比较谨慎吧，央行留了一个后手，大家都 有点虚。” 此外，他提到，早间同业存单供需两旺，从跨月、跨春节的三个月期品种来看，股份制发行利率接近5%。 中国货币网数据显示，兴业银行今日待发行的三个月期同业存单报价4.98%，昨日发行同期限品种利率为4 .97%；浦发银行今日待发行的三个月期同业存单报价4.9802%，昨日发行利率为4.9499%。 华南一银行交易员认为，从官方媒体此前表述来看，跨年流动性应该不会出现特别紧张，只是MLF第二次 续做尚未落地，市场也比较难出现放量的跨年融出。下周起有月度缴税，除了公开市场之外，主要看央行会不 会续做MLF，以及利率会不会上调。 “(央行)上调利率或者不调都有逻辑支撑，我觉得现在加或不加都可以，市场也不会太意外。”她说。 昨日重启28天期逆回购后，中国央行周五未开展逆回购操作，单日净回笼100亿元；央行公告称，目前银 行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。据路透统计，下周公开市场逆回购到期量4,800 亿元；下周六(12月16日)还有1,870亿元MLF到期，顺延至21日。 央行本周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但1,880亿元规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次 打破单次续作全月到期MLF的惯例，当日全口径净回笼2,400亿元；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF ，旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5857 2.5682 +1.75 七天 2.7794 2.8051 -2.57 14天 3.7817 3.7023 +7.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2000 3.0300 +17.00 七天 3.6550 3.4750 +18.00 14天 3.9600 3.7700 +19.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.5900 +1.00 七天 3.0000 3.0000 0.00 14天 3.8000 3.8100 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.6080 2.5850 +2.30 七天 2.7990 2.7910 +0.80 三个月 4.7918 4.7873 +0.45 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)