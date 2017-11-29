中国货币市场：隔夜松七天紧俏局面未改，月末时点导致结构性需求矛盾

路透北京11月29日 - 中国银行间债市周三资金面依然维持隔夜供给充裕，但跨月品种 七天供给偏少的局面。交易员称，央行公开市场继续对冲到期，表明资金总量仍平衡，惟月 末时点因素导致了结构性的需求矛盾；预计跨月后资金将恢复均衡，但又面临年末，机构谨 慎心态仍存。 华东一银行交易员说，“这几天都差不多，隔夜松的没人要，要的七天又借不到...公 开市场还是对冲，所以总量其实是没问题的，主要是结构性的需求不一致，跨月后会好点。 ” 不过她同时称，年底流动性形势历来波动较大，市场心态对此仍是相对谨慎，关键还是 要关注央行公开市场操作情况以及届时财政投放的规模。 华南一券商交易员亦表示，“现在真是出也跪，借也跪，希望明天赶紧结束吧...不过 又来到了年底，我们反正还是比较谨慎的，会提前做做准备。” 中国央行公开市场今日进行总额2,400亿元人民币逆回购操作，连续第三日完全对冲当 日到期量；其中七天期1,600亿元，14天期700亿元，63天期100亿元。据路透统计，本周公 开市场共有9,500亿元逆回购到期，其中今日到期2,400亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6338 2.7728 -13.90 七天 2.8549 2.9202 -6.53 14天 4.5219 4.7496 -22.77 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.3700 3.6850 +68.50 七天 4.4700 4.8400 -37.00 14天 4.2500 4.3850 -13.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.8000 -15.00 七天 3.4400 3.4500 -1.00 14天 4.8000 4.9000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6830 2.7990 -11.60 七天 2.8770 2.8830 -0.60 三个月 4.7438 4.7280 +1.58 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)