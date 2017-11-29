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中国货币市场：隔夜松七天紧俏局面未改，月末时点导致结构性需求矛盾
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2017年11月29日 / 凌晨4点07分 / 2 天前

中国货币市场：隔夜松七天紧俏局面未改，月末时点导致结构性需求矛盾

3 分钟阅读

    路透北京11月29日 - 中国银行间债市周三资金面依然维持隔夜供给充裕，但跨月品种
七天供给偏少的局面。交易员称，央行公开市场继续对冲到期，表明资金总量仍平衡，惟月
末时点因素导致了结构性的需求矛盾；预计跨月后资金将恢复均衡，但又面临年末，机构谨
慎心态仍存。
    
    华东一银行交易员说，“这几天都差不多，隔夜松的没人要，要的七天又借不到...公
开市场还是对冲，所以总量其实是没问题的，主要是结构性的需求不一致，跨月后会好点。
”
    
    不过她同时称，年底流动性形势历来波动较大，市场心态对此仍是相对谨慎，关键还是
要关注央行公开市场操作情况以及届时财政投放的规模。
    
    华南一券商交易员亦表示，“现在真是出也跪，借也跪，希望明天赶紧结束吧...不过
又来到了年底，我们反正还是比较谨慎的，会提前做做准备。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额2,400亿元人民币逆回购操作，连续第三日完全对冲当
日到期量；其中七天期1,600亿元，14天期700亿元，63天期100亿元。据路透统计，本周公
开市场共有9,500亿元逆回购到期，其中今日到期2,400亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:59                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6338     2.7728     -13.90
      七天                     2.8549     2.9202      -6.53
                                                  
      14天                     4.5219     4.7496     -22.77
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.3700     3.6850     +68.50
                                                  
      七天                     4.4700     4.8400     -37.00
                                                  
      14天                     4.2500     4.3850     -13.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6500     2.8000     -15.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4500      -1.00
                                                  
      14天                     4.8000     4.9000     -10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6830     2.7990     -11.60
                                                  
       七天                    2.8770     2.8830      -0.60
                                                  
       三个月                  4.7438     4.7280      +1.58
                                                  
    
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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