中国货币市场：隔夜松跨年紧格局延续，银行跨年无忧非银压力显大

路透北京12月26日 - 中国银行间市场周二资金面仍延续近日态势，隔夜供给充足，而 跨年资金依然量少价高，其中非银机构七天资金融入成本维持在10%以上。交易员称，银行 内部资产负债调整接近尾声，跨年压力不大，但非银面临的压力犹存。 北京一基金交易员说，“跨年的钱价格基本都还是10%以上，简直要命，现在看我们跨 年压力相当大，加上今年银行存款资金比较紧张，估计比较难（借到），而且财政投放的钱 也基本到不了我们手里。” 华北一券商交易员称，央行公开市场继续暂停操作，对非银机构心理也是一种压力，“ 央行这儿看来指望不上了，就期待财政投放多了后银行能从牙缝儿里施舍点给我们。” 中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度 加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市 场操作，为连续第三日无操作。据此计算，公开市场单日净回笼500亿元。 北京一银行交易员表示，银行自身的资产负债调整基本完毕，加上后续财政投放，跨年 压力不大。 “不过我们也还是比较谨慎，今天确实也看到兴业银行三个月存单报价都5.30%了，可 能跟他们自己资金需求有关，但也说明长钱还是比较抢手，（银行）也得先保自己，给非银 的就更少了。”她说。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5636 2.5262 +3.74 七天 2.8244 2.8192 +0.52 14天 4.8337 4.4343 +39.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.1050 4.4900 +61.50 七天 7.5050 7.0900 +41.50 14天 5.8550 5.5700 +28.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.5500 +2.00 七天 3.0000 2.8000 +20.00 14天 6.0000 4.6500 +135.00 Shibor 其中:隔夜 2.5890 2.5690 +2.00 七天 2.8920 2.8810 +1.10 三个月 4.9090 4.9092 -0.02 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)