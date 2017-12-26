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中国货币市场：隔夜松跨年紧格局延续，银行跨年无忧非银压力显大
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December 26, 2017 / 3:49 AM / a day ago

中国货币市场：隔夜松跨年紧格局延续，银行跨年无忧非银压力显大

3 分钟阅读

    路透北京12月26日 - 中国银行间市场周二资金面仍延续近日态势，隔夜供给充足，而
跨年资金依然量少价高，其中非银机构七天资金融入成本维持在10%以上。交易员称，银行
内部资产负债调整接近尾声，跨年压力不大，但非银面临的压力犹存。
    
    北京一基金交易员说，“跨年的钱价格基本都还是10%以上，简直要命，现在看我们跨
年压力相当大，加上今年银行存款资金比较紧张，估计比较难（借到），而且财政投放的钱
也基本到不了我们手里。”
    
    华北一券商交易员称，央行公开市场继续暂停操作，对非银机构心理也是一种压力，“
央行这儿看来指望不上了，就期待财政投放多了后银行能从牙缝儿里施舍点给我们。”
    
    中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度
加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市
场操作，为连续第三日无操作。据此计算，公开市场单日净回笼500亿元。
        
    北京一银行交易员表示，银行自身的资产负债调整基本完毕，加上后续财政投放，跨年
压力不大。
    
    “不过我们也还是比较谨慎，今天确实也看到兴业银行三个月存单报价都5.30%了，可
能跟他们自己资金需求有关，但也说明长钱还是比较抢手，（银行）也得先保自己，给非银
的就更少了。”她说。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:39                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5636     2.5262      +3.74
      七天                     2.8244     2.8192      +0.52
                                                  
      14天                     4.8337     4.4343     +39.94
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    5.1050     4.4900     +61.50
                                                  
      七天                     7.5050     7.0900     +41.50
                                                  
      14天                     5.8550     5.5700     +28.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5700     2.5500      +2.00
                                                  
      七天                     3.0000     2.8000     +20.00
                                                  
      14天                     6.0000     4.6500    +135.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5890     2.5690      +2.00
                                                  
       七天                    2.8920     2.8810      +1.10
                                                  
       三个月                  4.9090     4.9092      -0.02
                                                  
 
     备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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