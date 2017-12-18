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中国货币市场：14天利率上涨跨年压力续升温，但逆回购放量稳定预期
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December 18, 2017 / 3:51 AM / 2 days ago

中国货币市场：14天利率上涨跨年压力续升温，但逆回购放量稳定预期

2 分钟阅读

    路透上海12月18日 - 中国银行间市场周一短期资金供需尚属平稳，但全市场14天期回购利率明显上涨，显示跨年压力有增无减。稍早央行逆回购继续放量且重启14天品种，有助稳定年末流动性预期，不过市场资金面改善暂有限，交易员称还需继续谨慎观察。
    
    上海一银行交易员称，“今天交易所14天上6%了，银行间也有五点几了吧，跨年的量大行还是没有；后面几天继续看了，预计央行可能还会放一些量。”
    
    上海一券商交易员表示，隔夜资金面尚可，跨年流动性压力大一些也是正常，“今天主要是MLF到期跨年有些走款，不过提前紧张的话，后面(年底)应该就能平稳过了”。
    
    中国央行公开市场周一进行总额3,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，14天期1,100亿元，28天期700亿元，其中14天品种为12月7日之后首次操作。据此计算，单日逆回购口径净投放2,600亿元，考虑今日顺延到期的1,870亿元MLF，全口径则为净投放730亿元。  

    华南一银行交易员指出，随着年关临近，资金面每天都感觉收敛一些；一方面是跨年流动性本身紧张，另一方面也是银行额度很紧，即使有钱也是放一些更高收益的资产，不太会出回购，“利率还是在上，跨年的代价不可避免。”
    
    她补充到，即使距离年末不到半个月时间，银行同业存单发行压力还很大，存单价格高企不下，到期要续发之外，年末考核银行需要拉长负债期限，也是一个影响因素。
    
    中信证券固定收益率研究团队最新点评称，今日央行大额投放1,100亿元14天逆回购将于2018年1月1日到期，恰好满足跨年末资金需求，央行提前安排将保证元旦前后流动性较为平稳。结合年后定向降准和春节前央行例行的流动性安排，明年一季度流动性水平较为乐观。
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间 11:34                     今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                       ) 
 质押式回购加权平均利率                                       
  其中:隔夜                           2.6931   2.6939    -0.08
      七天                            2.8996   2.9185    -1.89
      14天                            4.0661   4.1625    -9.64
 上海证交所质押式回购利率                                     
  其中:隔夜                           4.1500   4.0350   +11.50
      七天                            4.5350   4.2950   +24.00
      14天                            6.1900   5.4100   +78.00
 回购定盘利率                                                 
  其中:隔夜                           2.7000   2.7000     0.00
      七天                            3.3500   3.4000    -5.00
      14天                            4.0800   4.2000   -12.00
 Shibor                                                       
  其中:隔夜                           2.7230   2.7240    -0.10
      七天                            2.8710   2.8710     0.00
      三个月                          4.8348   4.8175    +1.73
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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