中国货币市场：14天利率上涨跨年压力续升温，但逆回购放量稳定预期

路透上海12月18日 - 中国银行间市场周一短期资金供需尚属平稳，但全市场14天期回购利率明显上涨，显示跨年压力有增无减。稍早央行逆回购继续放量且重启14天品种，有助稳定年末流动性预期，不过市场资金面改善暂有限，交易员称还需继续谨慎观察。 上海一银行交易员称，“今天交易所14天上6%了，银行间也有五点几了吧，跨年的量大行还是没有；后面几天继续看了，预计央行可能还会放一些量。” 上海一券商交易员表示，隔夜资金面尚可，跨年流动性压力大一些也是正常，“今天主要是MLF到期跨年有些走款，不过提前紧张的话，后面(年底)应该就能平稳过了”。 中国央行公开市场周一进行总额3,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，14天期1,100亿元，28天期700亿元，其中14天品种为12月7日之后首次操作。据此计算，单日逆回购口径净投放2,600亿元，考虑今日顺延到期的1,870亿元MLF，全口径则为净投放730亿元。 华南一银行交易员指出，随着年关临近，资金面每天都感觉收敛一些；一方面是跨年流动性本身紧张，另一方面也是银行额度很紧，即使有钱也是放一些更高收益的资产，不太会出回购，“利率还是在上，跨年的代价不可避免。” 她补充到，即使距离年末不到半个月时间，银行同业存单发行压力还很大，存单价格高企不下，到期要续发之外，年末考核银行需要拉长负债期限，也是一个影响因素。 中信证券固定收益率研究团队最新点评称，今日央行大额投放1,100亿元14天逆回购将于2018年1月1日到期，恰好满足跨年末资金需求，央行提前安排将保证元旦前后流动性较为平稳。结合年后定向降准和春节前央行例行的流动性安排，明年一季度流动性水平较为乐观。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6931 2.6939 -0.08 七天 2.8996 2.9185 -1.89 14天 4.0661 4.1625 -9.64 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1500 4.0350 +11.50 七天 4.5350 4.2950 +24.00 14天 6.1900 5.4100 +78.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.7000 0.00 七天 3.3500 3.4000 -5.00 14天 4.0800 4.2000 -12.00 Shibor 其中:隔夜 2.7230 2.7240 -0.10 七天 2.8710 2.8710 0.00 三个月 4.8348 4.8175 +1.73 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)