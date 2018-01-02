中国货币市场：26家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模11,119亿

路透上海1月2日 - 中国江西银行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此 ，已有26家银行公布2018年同业存单发行计划，合计规模11,119亿元人民币。 以下为各家银行2018年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 汉口银行 650 AA+ 武汉农商行 500 AA+ 景德镇农商行 10 AA- 重庆农商行 1,500 AAA 天津农商行 320 AA+ 北京农商行 1,000 AAA 山西长治黎都农商行 20 A+ 贵州兴义农商行 40 A 南京银行 2,600 AAA 赣州银行 300 AA 贵州花溪农商行 80 A+ 上饶银行 160 AA 江西银行 800 AAA 江苏泰兴农商行 47 AA- 长顺县农信合作联社 7 A 重庆三峡银行 260 AA+ 东莞农商行 600 AAA 阜新银行 400 AA 江苏如皋农商行 40 AA- 山西尧都农商行 100 AA- 石嘴山银行 100 AA- 九江银行 500 AA+ 湖北银行 500 AA+ 江苏吴江农商行 180 AA+ 营口银行 370 AA+ 贵州遵义汇川农商行 35 A+ -------------------------------------------- 合计 11,119 不包括上海自贸区同业存单，2017年逾600家银行公布同业存单计划，合计规模超过15 万亿元，较2016年增长逾六成。(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)