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中国货币市场：26家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模11,119亿
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January 2, 2018 / 1:46 AM / a day ago

中国货币市场：26家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模11,119亿

2 分钟阅读

    路透上海1月2日 - 中国江西银行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此
，已有26家银行公布2018年同业存单发行计划，合计规模11,119亿元人民币。
    
    以下为各家银行2018年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
    
    发行主体         发行额度      主体评级
   --------------------------------------------
    汉口银行            650          AA+
    武汉农商行          500          AA+
    景德镇农商行         10          AA- 
    重庆农商行        1,500          AAA 
    天津农商行          320          AA+
    北京农商行        1,000          AAA
    山西长治黎都农商行   20          A+
    贵州兴义农商行       40          A
    南京银行          2,600          AAA
    赣州银行            300          AA
    贵州花溪农商行       80          A+
    上饶银行            160          AA
    江西银行            800          AAA
    江苏泰兴农商行       47          AA-
    长顺县农信合作联社    7          A
    重庆三峡银行        260          AA+
    东莞农商行          600          AAA   
    阜新银行            400          AA 
    江苏如皋农商行       40          AA-
    山西尧都农商行      100          AA-
    石嘴山银行          100          AA-
    九江银行            500          AA+
    湖北银行            500          AA+
    江苏吴江农商行      180          AA+
    营口银行            370          AA+
    贵州遵义汇川农商行   35          A+
    --------------------------------------------
    合计             11,119                 
    
    不包括上海自贸区同业存单，2017年逾600家银行公布同业存单计划，合计规模超过15
万亿元，较2016年增长逾六成。(完)

 (整理 吴芳; 审校 边竞)

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