中国贸易：商务部对欧美进口单丁醚所适用反倾销措施进行期终复审立案

路透北京1月27日 - 中国商务部周六称，决定自1月28日（周日）起，对原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚所适用的反倾销措施进行期终复审调查，调查的内容为：如果终止对该类产品实施的反倾销措施，是否可能导致倾销和损害的继续或再度发生。

商务部网站刊登的新闻稿并称，根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对相关进口产品继续按照原规定征收反倾销税。

本次复审的倾销调查期为2016年10月1日至2017年9月30日，产业损害调查期为2013年1月1日至2017年9月30日。本次调查将自2018年1月28日起开始，通常于2019年1月27日前结束。

2013年1月25日，商务部决定对原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚征收反倾销税，实施期限为自2013年1月28日起五年。其中，对美国相关公司征求的反倾销税率为10.6%和14.1%两档；对欧盟相关公司适用反倾销税率为9.3%、10.8%和18.8%三档。

随后在2017年11月27日，商务部收到江苏德纳化学股份有限公司代表中国乙二醇和二甘醇的单丁醚产业提交的反倾销措施期终复审申请书。根据相关规定，调查机关认为，申请人的主张以及所提交的表面证据符合期终复审立案的要求。（完）

欲览期终复审立案的公告详情，请点击 here

欲览商务部2013年第5号公告详情，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)