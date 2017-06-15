中国贸易：外贸短板在服务贸易，要推进以服务贸易为重点的开放转型--专家

路透北京6月15日 - 中国（海南）改革发展研究院院长迟福林称，中国对外开放的短板在服务业，对外贸易的短板在服务贸易。面对全球服务贸易快速发展的机遇，中国应顺势而为、乘势而上，大力推进以服务贸易为重点的开放转型，把服务贸易打造成经济转型升级的新引擎。

人民日报周四报导援引其署名文章指出，中国虽然是服务贸易大国，但还不是服务贸易强国；中国服务贸易虽然增长较快，但发展水平还不够高，服务出口的总体竞争力还不够强，服务贸易逆差还比较大。

他称，应把扩大服务业开放作为新一轮对外开放的重点，把发展服务贸易作为推进“一带一路”建设的一个重点领域，建立多层次、多形式的自由贸易区网络；以服务贸易为重点加快国内自贸区转型，并完善旅游、健康、文化、职业教育等服务业的相关政策，把服务贸易打造成经济转型升级的新引擎。

他提到，在经济全球化新的十字路口，以服务贸易为重点的国际贸易新趋势正在形成，为经济全球化增添了新动力。中国应抓住机遇，在巩固货物贸易大国地位的基础上，加快发展服务贸易，如期实现建设贸易强国的目标。 近年来全球服务贸易增长较快，在推动全球自由贸易进程中的作用更加突出，第一，服务贸易增长成为全球贸易增长的重要引擎。第二，服务贸易规模和占比提高较快。

第三，服务贸易发展潜力巨大。与服务经济占全球经济总量70%的比重相比，服务贸易占全球贸易的比重明显偏低，还有巨大提升空间。尤其是新兴经济体的经济服务化进程加快，将进一步释放服务贸易增长的潜力。 他认为，服务贸易开始成为推动全球自由贸易进程的重点，全球贸易投资规则的重心正加快从货物贸易领域转向服务贸易领域。可以说，服务贸易自由化便利化水平将在越来越大的程度上影响和决定全球和区域自由贸易的进程和格局。服务贸易已经成为双边、多边贸易投资协定谈判的重要内容，而且分量越来越重。

全球自由贸易进程越来越依赖于服务贸易，自由贸易的重心越来越转向服务贸易和投资领域的监管、非关税壁垒及市场开放。服务领域的市场开放度直接影响全球投资及相关联的双边多边自由贸易进程，服务贸易对形成全球贸易投资新规则的影响越来越大。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)