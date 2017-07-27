中国贸易：对敏感领域投资安全审查不应成推行保护主义工具--商务部

路透北京7月27日 - 对于一些中国对外投资的主要目的国收紧对外资的限制，中国商务部发言人高峰周四表示，对敏感领域的投资进行安全审查，是一个国家的合法权利。但安全审查不应该作为推行保护主义的工具。

他在商务部召开例行新闻发布会上称，中方始终致力于推动经济全球化和贸易投资自由化，反对贸易保护主义，不断扩大对外开放。希望有关国家在进行投资政策调整时，坚持非歧视和透明度的原则，充分考虑和维护包括中国企业在内的投资者的合法权益，营造开放和公平的竞争环境。

“我们将继续密切关注有关国家的外资政策调整动向，同时，继续鼓励有意愿、有能力、有条件的中国企业‘走出去’，按照市场原则和国际惯例，开展互利合作，不断提高我国企业的国际化水平。”他说。

在被问及中国加大对海外投资监管力度，高峰称，中国支持国内企业按照市场的原则和国际通行的规则，开展真实、合规的对外投资，特别支持“一带一路”建设、国际产能合作、产业转型升级的对外投资。

同时，将继续会同有关部门做好对外投资风险防范工作，确保对外投资健康规范有序发展。对于房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资，建议有关企业审慎决策。

此前，中国国家发改委新闻发言人严鹏程曾表示，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)