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中国金属：原铝产量降至2015年初以来最低--统计局
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#亚洲
December 14, 2017 / 3:05 AM / a day ago

中国金属：原铝产量降至2015年初以来最低--统计局

1 分钟阅读

* 11月中国原铝产量为235万吨

* 11月因治理空气炼厂减产

* 有色金属产量为2016年4月来最低

路透北京12月14日 - 中国国家统计局周四公布，11月原铝产量连续第五个月减少，冬季冶炼厂限产措施令产量来到2015年2月来最低。

国家统计局公布，11月原铝产量为235万吨，较上月的255万吨减少7.8%，较上年同期减少16.8%。

随着中国打响冬季治霾战，要求28个北方城市的铝炼厂今冬产量至少减少30%。

但分析师指出，全球最大铝炼厂中国宏桥集团得以避免了大幅减产，尽管该集团地处这28个城市中的一个城市；而该集团今年早些时候已关停268万吨非法产能。这或许可以解释按月减产幅度为何相对较小。

1-11月的铝产量在2,954万吨，较上年同期仍高出1.7%，而且2017年的产量有望达到年产纪录高位。2016年中国的铝产量为3,190万吨。

11月中国的有色金属总产量为432万吨，是2016年4月以来最低位。统计局称，11月产量较10月的446万吨下降3.1%，同比下降6.9%。

1-11月有色金属产量为4,934万吨，同比上升2.5%，而且年产量仍有望创下纪录高位。2016年中国有色金属产量为5,280万吨。(完) (编译 孙茉莉/王琛；审校 戴素萍)

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