中国金属：1月铜进口环比减少2.2%，连续第二个月下滑

* 1月未锻造铜进口量为44万吨

* 为10月以来最低，但远高于上年同期

* 铝出口为44.5万吨，为6月以来最高

路透北京2月8日 - 中国1月未锻造铜进口连续第二个月减少，因为冬季使建筑业需求减少，再加上国内产量较高，这些因素继续打击从海外进口的需求。

中国海关总署周四公布的数据显示，上月包括阳极、精炼铜和半制成铜产品在内的未锻造铜进口为44万吨，较12月的45万吨减少2.2%，触及10月以来最低单月进口水平，但仍高于2017年月均水平，且较上年同期的38万吨高出15.8%。

Argonaut Securities分析师刘晓慧表示，进口量仍然很高，反映出中国对废铜的打击。现在贸易商如果不能证明他们是终端用户，将不能进口废铜。中国环保部已经抬高了进口外国废品的门槛。

“不再进口废铜后，中国转为购买未锻轧铜用于下游消费，这或许可以解释为何进口量明显高于上年同期。”

与此同时，中国1月未锻压铝和铝产品的出口量连续第三个月增加，这是造成上海期交所与伦敦金属交易所之间价差的最大因素。

2018年1月出口量较2017年12月增加1.1%至44.5万吨，较上年同期的39万吨则更是大增14.1%，从而创下去年6月以来的最高水平。

上海期铝在1月下跌4.8%，周三收于一年低点14,175元人民币。（完） (编译 李春喜/高琦 审校 戴素萍)