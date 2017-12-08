中国金属：11月未锻轧铜及铜材进口量创去年12月来最高，环比增42.3%

* 中国未锻轧铜及铜材进口量创2016年12月以来最高

* 铜精矿进口量创纪录高点

* 铝出口量在下滑四个月后出现反弹

路透北京12月8日 - 中国11月未锻轧铜及铜材进口量环比增加40%以上，表明冬季限产措施推高了进口。

中国海关总署周五称，上个月包括阳极铜、精炼铜和半成品铜制品在内的未锻轧铜及铜材进口量为47万吨，创2016年12月以来最高水平。

11月份进口量较10月的33万吨增加42.3%，较2016年11月份的38万吨增加23.7%。

铜陵有色等中国铜冶炼公司上个月减产，以遵守环保规定。

海关称，2017年前11个月中国未锻轧铜及铜材的进口量同比下降5%，至424万吨。2017年总进口量料将低于2016年创下的纪录高位494万吨，因上半年数据表现疲软。

“整体而言，感觉市场仍利多，”澳洲国民银行分析师Ami Li表示，“主要交易所库存水平仍偏低，需求却在继续增长。”

11月铜精矿进口较上年同期增加0.1%至纪录高位178万吨，较10月增长29.9%。

与此同时，中国未锻造铝和铝产品出口11月反弹，结束之前连续四个月的下降势头。

这类产品11月出口较前月的35万吨增长8.6%至38万吨，较上年同期持平。

海关称，1-11月出口较上年同期增长3.7%至435万吨。(完) (编译 王灿/李爽 审校 戴素萍/白云)