中国金属：2017年铁矿石进口创纪录高位，钢铁出口骤降

* 铁矿石进口连续第二年超过10亿吨

* 2018年铁矿石进口需求将保持强劲--中国冶金工业规划研究院

* 但澳洲称今年铁矿石价格将下跌20%

路透上海1月12日 - 周五公布的中国海关数据显示，中国12月铁矿石进口较前月下降11%，但全年进口量创纪录高位，因中国购买更多原材料来提高钢铁产量。

中国海关总署周五公布的数据显示，中国12月铁矿石进口降至8,414万吨，11月为进口9,454万吨。

全年进口量增加5%至创纪录的10.75亿吨，为连续第二年超过10亿吨。

钢铁价格强劲反弹已令中国钢厂利润升至近20年来最高水准，从而促使钢厂增加了生产。

“5%的年增幅处于我们的预估范围内，”CRU驻北京分析师Wang Di称。

“大型矿企扩张他们的产量和出货量，使用废料生产的非法炼厂上半年遭到中国当局的取缔，这激发了对海运铁矿石的需求。中国钢厂对进口铁矿石的需求依旧旺盛，”Wang称。

交易商称，市场对主要从澳洲和巴西进口的高品质铁矿石的需求，亦因中国治理污染而受到推动。

中国螺纹钢期货从2015年底触及的纪录低位增长近两倍。该螺纹钢合约去年累计涨46%，2016年升近75%。中国铁矿石价格 2017年跳增16%，较上一年增长逾三倍。

中国冶金工业规划研究院上月表示，2018年铁矿石进口需求和钢铁产量料分别为11.2亿吨和8.38亿吨。

澳洲周一表示，预期今年铁矿石均价将为每吨51.50美元，较2017年下降20%，因为全球供应增加，而且中国钢铁行业收缩导致其需求降温。

**钢铁贸易**

海关数据显示，12月中国钢铁出口升至四个月来最高，较上月增加6%至567万吨。

不过全年出口量同比大减30.5%至7,543万吨，因国内钢铁价格强劲且获利丰厚，导致向海外出口减少。

12月钢铁进口120万吨，高于上月的114万吨。全年总进口量几近持平，为1,330万吨。(完) (编译/审校 汪红英/于春红/孙茉莉/许娜)