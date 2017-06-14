中国金融：“央行大放水”说法有失偏颇，货币政策保持不紧不松--金融时报

路透北京6月14日 - 针对央行上周通过中期借贷便利（MLF）向市场投放4,980亿元人民币被不少人解读为“央行大放水”，中国金融时报周三报导称，货币政策继续保持“不紧不松”状态，本次MLF操作正是给市场释放一个信号，是保持货币政策“稳健中性”态度的坚持，是对市场压力和紧张情绪的缓解。

报导称，央行本次MLF操作更多着眼于对冲到期操作，旨在避免过大的流动性风险，而非大举投放流动性，只看投放而不顾其他，显然有失偏颇。从当前的形势看，央行的公开市场操作并没有实现大规模的货币净投放，难言宽松。

从中长期角度看，央行此次操作并未改变内在逻辑。在商业银行年中考核的压力下，历年6月份都是市场资金紧张、资金价格最容易激升的窗口期。今年更是叠加了多重压力，包括6月银行体系的自查将结束、美联储加息预期等，而这些压力事件料将引发市场紧张情绪。

报导指出，换个角度观察，此次公开市场操作也可看成一次在守住安全底线基础上的压力测试。3月以来，金融监管力度加大，明显撼动了市场机构，对监管强化的适应、试探和预期的不确定性，也引发了一定程度的市场波动。在这一背景下，金融监管加强的逻辑本身不会发生变化，但也会就此进行适应性微调。

毕竟，无论如何，本轮监管加强的目的仍是实现有序监管，确保安全底线，而非使市场无所适从的“强硬高压”。因此，适时补充流动性的货币政策操作，对于稳定市场运行和稳定流动性预期也是必要的。

再次，央行缓解流动性压力，与实体经济息息相关。对于企业而言，一方面，在流动性偏紧的情况下，货币市场利率会有所抬升，企业贷款压力也将攀升；另一方面，债券发行利率的持续上行也导致企业发债不得不支付更高成本，直接融资成本和门槛都将有所提高。

中信建投首席分析师黄文涛等多名分析师就表示，监管升级“从短期来看提高了融资成本，尤其在利润增速回落、PPP融资规范背景下，企业融资意愿有所减弱”，为缓解这一状况，本次“呵护”流动性之举，是服务实体经济的客观要求。

报导称，探索货币政策“不松不紧”的最佳临界点，强化金融监管协调，引导资金“脱虚向实”等政策目标，绝非能一蹴而就。不仅是金融业，监管层本身也在“压力测试”中谨慎摸索，互相配合。在此过程中，必须正视严监管的积极作用，同时不能忽视金融业流动性压力可能带来的风险增加。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)