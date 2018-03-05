中国金融：上海银监局更关注交叉金融风险，不良贷款风险完全可控--局长

路透北京3月5日 - 上海银监局局长韩沂周一表示，今年上海银监局的工作重点将更关注交叉金融风险、击鼓传花传到上海的风险，类金融等外部传染和非法活动交互感染传导影响上海金融业的风险。

他在两会间隙接受路透采访时并表示，要进一步推进银行业对外开放，支持上海科技中心和国际金融中心创建。

今年政府工作报告提出推动重大风险防范化解取得明显进展。总理李克强指出， 当前中国经济金融风险总体可控，要标本兼治，有效消除风险隐患。

报告还提出，要严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管，进一步完善金融监管。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。省级政府对本辖区债务负总责，省级以下地方政府各负其责，积极稳妥处置存量债务。

“我国经济基本面好，政策工具多，完全能够守住不发生系统性风险的底线。”李克强称。

在韩沂看来，不良贷款风险完全可控，尤其是上海地区银行业不良贷款率低于全国平均水平。

交通银行前董事长牛锡明也在政协小组讨论会上表示，不良风险可控，要对银行资产质量有信心。

上海银监局统计数据显示，截至2017年末，上海银行业不良贷款余额380.3亿元、不良贷款率0.57%。而银监会此前公布，2017年末，中国商业银行不良贷款余额1.71万亿元，不良贷款率1.74%。（完）

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