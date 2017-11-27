中国金融：严监管升级大势所趋，更多监管措施将陆续出台--金融时报

路透北京11月27日 - 中国央行旗下媒体金融时报周一称，近期资管业务监管标准统一和网络小贷公司暂停批设，透露出的监管信号是非常明显的。如果说这是十九大后金融严监管升级的“第一枪”，那么可以预见，未来在整治金融乱象、防范金融风险方面，还会有更多监管措施陆续出台。

报导称，暂停批设网络小贷公司，只是互联网金融监管从严的前奏，下一步对于存量网络小贷公司的清理整顿不可避免。监管部门应针对持牌机构资金来源、息费定价、信息披露、宣传广告、贷后催收、风险管理等方面出台指引，引导其合规发展、审慎经营，牌照转让也应从严管理和细化规则。

近期金融领域热议的事件有两个：一是资管新规公开征求意见，二是网络小贷公司暂停批设。后者的主要导火索是近期正处于风口浪尖上的现金贷。

由于部分网络小贷公司涉足现金贷业务进而演变为高利贷、部分P2P平台借道网络小贷规避监管以及网络小贷公司跨区域经营、引入ABS放大资金杠杆、暴力催收等问题频发，11月21日晚，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室紧急发布通知，要求各地立即暂停批设网络小额贷款公司。

报导指出，目前对网络小贷公司的监管依然遵循以往机构监管为主的思路，相关牌照由各省金融办负责审批。但各省审批标准和监管标准参差不齐，使得网络小贷公司在各省的分布数量和发展状况不一。

据统计，目前，广东、重庆、江苏三地的网络小贷公司数量最多，分别是43家、28家、21家。显然，在省级金融办审批、监管标准不统一的情况下，监管套利和跨区域风险在所难免。

今年7月召开的全国金融工作会议已经明确，金融管理主要是“中央事权”，地方政府要在此前提下，强化属地风险处置责任，加强金融监管问责。这就意味着，地方政府需要积极配合金融监管机构处理地方金融风险。

报导指出，统一资管监管框架及标准的呼声由来已久。此次《指导意见》是国务院金融稳定发展委员会正式成立后，各部门联合发布的第一个监管政策，可以有效弥补此前“铁路警察，各管一段”的监管漏洞。从这个角度来说，《指导意见》在金融监管整合和协调方面的意义，已经远远超过其本身对资管业务产生的影响。

“以此为开端，中国将步入由宏观审慎管理和微观审慎监管为主导、行为监管和功能监管相结合、全方位监管的新时代。”报导称。

十九大报告明确提出“守住不发生系统性金融风险的底线”，央行行长周小川为十九大报告辅导读本撰文指出，当前和今后一个时期中国金融领域尚处在风险易发高发期，在国内外多重因素压力下，风险点多面广，呈现隐蔽性、复杂性、突发性、传染性、危害性特点。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)